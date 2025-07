Obdachlose in Calw

1 Anwohner im Schleiftal lehnen die Container für Obdachlose ab. Sie befürchten einen sozialen Brennpunkt. Foto: Wolfgang Krokauer Die Gemeinden sind verpflichtet, Obdachlose unterzubringen. Die Stadt Calw stellt deshalb auch im Schleiftal zwei Container auf. Das sorgt unter den Anwohnern für großen Ärger.







In zwei Containern im Schleiftal will die Stadt Calw zwei Obdachlose unterbringen. 25 Anwohner im Schleiftal, Öländerle und der Unteren Mühle haben Einwände. Das machten sie in einem Schreiben mit ihren Unterschriften deutlich.