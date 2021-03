1 Oberbürgermeister Jürgen Roth zieht nach Schwenningen. Archivfoto: Eich Foto: Schwarzwälder Bote

Kommunales: Bis zum Umzug dauert es allerdings noch

Jürgen Roth gibt seinen Wohnort Tuningen auf und zieht in die Stadt, in der er seit mehr als zwei Jahren arbeitet. Der Oberbürgermeister von VS hat ein Haus im Stadtbezirk Schwenningen gekauft.

Villingen-Schwenningen. Es ist soweit: Etwas mehr als zwei Jahre nach seiner Wahl zum Oberbürgermeister Villingen-Schwenningens plant Jürgen Roth seinen Umzug von Tuningen in die Doppelstadt. Genau genommen in den Schwenninger Stadtbezirk.

Roth, der schon zu Wahlkampfzeiten einen umgehenden Wohnortwechsel nicht für zwingend notwendig erachtete, hat sich nun also dafür entschieden. Vor allem deshalb, weil er eben ein passendes Objekt gefunden hat. Er hat ein Einfamilienhaus in der Espanstraße gekauft, welches allerdings augenscheinlich nicht sofort bezugsfertig ist – zumindest nicht nach dem Gusto des Stadtoberhauptes. Die Handwerker sind am Werk. Wie lange es bis zum Umzug dauert, ist unklar, weil sich der OB auf Anfrage unserer Zeitung bislang nicht zum Umzug äußerte.

Von seinen Vorgängern hatte lediglich einer seinen Wohnsitz in Schwenningen – Gerhard Gebauer, der von 1972 bis 1994 der erste Oberbürgermeister der Doppelstadt war. Dass Roth offenbar gern in Schwenningen gesehen ist, wurde bereits 2018 bei der OB-Wahl deutlich. Damals bekam er mehr als 61 Prozent der Schwenninger Stimmen, in Villingen waren es lediglich rund 47 Prozent.