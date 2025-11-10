OB wirbt für Kooperation: Warum Nopper Chinas Premier treffen darf – und der Außenminister nicht

Im Gegensatz zum Außenminister trifft der Stuttgarter Oberbürgermeister Chinas Premier Li Qiang. Er erklärt, warum Städte hier Vorteile haben – und warnt vor Wohlstandsverlusten.
Was dem deutschen Außenminister Johann Wadephul Ende Oktober verwehrt blieb, gelingt Frank Nopper: Der Stuttgarter Oberbürgermeister (CDU) hat in Shanghai den chinesischen Premierminister Li Qiang getroffen. Auf der China International Import Expo (CIIE) sprach Nopper mit dem zweithöchsten Politiker der Volksrepublik – direkt hinter Staatschef Xi Jinping. Stuttgart ist als einzige deutsche Stadt mit einem Stand auf der Messe vertreten.