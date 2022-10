1 Nach zweieinhalb Jahren Pandemie hat es Boris Palmer nun erwischt. Foto: imago /Markus Ulmer

Eine gute Woche vor dem OB-Wahltermin in Tübingen muss Boris Palmer seinen Wahlkampf abbrechen.















Beim Endspurt des Tübinger Oberbürgermeisterwahlkampfs muss der Amtsinhaber Boris Palmer von zu Hause aus zusehen. „Nach zweieinhalb Jahren hat es mich nun auch erwischt“, schrieb Palmer auf Facebook. Angesteckt habe er sich aber wohl nicht im Wahlkampf, sondern im familiären Bereich. Palmers Frau war schon am Mittwoch positiv getestet worden. Palmer hatte daraufhin an einem Wahlkampfpodium von SWR, Landeszentrale für politische Bildung und des Schwäbischen Tagblatts mit einer Maske teilgenommen. „Seither waren alle Schnelltests negativ. Aber der PCR von heute ist positiv“, schrieb Palmer. „Tut mir leid. Ich hätte sehr gerne am Infostand selbst gesagt, wofür ich stehe und was ich erreichen will.“

Palmers Grünen-Mitgliedschaft ruht

Die OB-Wahl findet am 23. Oktober statt. Palmer, dessen Grünen-Mitgliedschaft nach einem Kompromiss mit der Landespartei gegenwärtig ruht, hat es dabei mit der offiziellen Grünen-Kandidatin Ulrike Baumgärtner und Sofie Geisel (SPD) zu tun. Drei weitere Kandidaten komplettieren das Feld. Ein eventuell nötiger zweiter Wahlgang würde drei Wochen später stattfinden.