OB-Wahlkampf in Freiburg: Bezahlbarer Wohnraum und Klimaschutz sind die Topthemen der Kandidaten

Es ist nur noch knapp eine Woche bis zur Oberbürgermeisterwahl in Freiburg. Die Bürger haben die Wahl zwischen neun Kandidaten.
Der Wahlkampf für die Oberbürgermeisterwahl in Freiburg läuft auf Hochtouren. Neben Amtsinhaber Martin Horn haben sich acht weitere Kandidaten für den Chefposten der Stadt Freiburg beworben. Bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Stadt haben sich acht Kandidaten den interessieren Bürgern vorgestellt. Die dominierenden Themen der Wahl sind bezahlbarer Wohnraum und Klimaschutz. Das wurde auch bei der Veranstaltung im Konzerthaus deutlich. Monika Stein sprach sich für eine Stärkung des ÖPNV aus und betonte, sie wolle den Flugplatz zu einem Wirtschaftsstandort umbauen, ohne dort zusätzliche Flächen zu bebauen. Martin Horn griff den AfD-Kandidaten Karl Schwarz und dessen Pläne für ein „Remigrationszentrum“ in Freiburg mit den Worten an, die Stadt solle vielfältig bleiben. Dafür erhielt er viel Applaus. Nach rund zweieinhalb Stunden schloss Freiburgs Erster Bürgermeister Martin Haag als Versammlungsleiter die Vorstellungsrunde.