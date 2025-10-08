OB-Wahlen in VS: Dieser Termin erhielt eine Mehrheit

Tritt Jürgen Roth an bei der nächsten OB-Wahl in VS? Dazu hat er sich bisher nicht geäußert. Fest steht der Wahltermin. Den muss jetzt auch noch der Gemeinderat beschließen.
Der Verwaltungsausschuss befasste sich in der Sitzung am Mittwochabend mit der Festlegung des Termins für die nächste Wahl des Oberbürgermeisters in Villingen-Schwenningen. Daraus folgt dann außerdem der Termin für eine eventuell notwendige Stichwahl, falls einer der Bewerber im ersten Wahlgang nicht die notwendige Mehrheit erhält.