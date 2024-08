OB-Wahl Nagold: Großmann will trotzdem Wahlkampf machen

Er hat keine Gegner bei der Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Nagold. Und doch will Jürgen Großmann so etwas wie Wahlkampf machen und sich um die Stimmen der Bürger bemühen.

Oberbürgermeister Jürgen Großmann bewirbt sich um eine dritte Amtszeit. Seit 2008 ist der 62-Jährige Rathauschef in Nagold. „Während dieser Zeit haben wir gemeinsam für unsere Stadt viel erreicht“, zeigt sich Großmann dankbar für das gute Miteinander in Nagold und seinen Stadtteilen. „Nagold und seine Stadtteile haben einen guten Lauf“, sagt er weiter zur Begründung, weshalb er sich gerne um die Fortsetzung seiner Amtszeit bewerbe.

Die Bevölkerung nehme zu, die Wirtschaft wachse. Das seien schöne Bestätigungen dafür, dass man offenbar in den vergangenen Jahren „viele richtige Entscheidungen“ getroffen habe. Andererseits ergeben sich aus diesem Wachstum neue Aufgaben. Gerade im Hinblick auf Bildung und Betreuung stehe Nagold vor Herausforderungen, schreibt Großmann in einer Pressemitteilung zu seiner Kandidatur. „Wir haben das Bildungsjahrzehnt ausgerufen und bringen unsere Schulen auf einen modernen Stand“, so Großmann zu seiner Agenda. Mit dem Bau der Zellerschule wird gerade begonnen, eines der bedeutendsten Hochbauprojekte in den vergangenen Jahrzehnten.

Investitionen in die Kinderbetreuung

Die zunehmende Einwohnerzahl verlange aber auch, dass künftig vermehrt in die Kinderbetreuung investiert werde. In diesen Tagen wird eine neue Kindertagesstätte im Industriepark Wolfsberg eröffnet. Ein neuer Waldkindergarten für Mindersbach ist in Planung und die Heike- und Reinhold Fleckenstein-Stiftung bauen im Moment für die Stadt einen fünfgruppige Kindertagesstätte im Wohnbaugebiet Hasenbrunnen.

„Nagold ist ein hervorragender Wirtschaftsstandort im Nordschwarzwald“, betont Großmann. Auf dem Eisberg im INGpark und im Industriegebiet auf der Wolfsberg investierten Firmen in den Ausbau ihrer Betriebe und die Errichtung neuer Produktionsstätten. Großmann: „Das ist auch das Vertrauen der Wirtschaft in unsere Stadt. Es ist wichtig, dass wir den Unternehmen mit Beständigkeit und Zuverlässigkeit weiter die Hand reichen“, formuliert er als Ziel. Die lokale Wirtschaft sei der Motor, der Nagold voranbringe.

„Herausragendes bürgerschaftliches Engagement“

Gleichwohl betont Großmann aber auch das „herausragende bürgerschaftliche Engagement“, das Nagold und seine Stadtteile so lebenswert machten. „Ich bin dankbar für die vielen Vereine, Vereinigungen und Kirchen, die sich in so vielen Lebensbereichen unserer Stadt ehrenamtlich engagieren“.

Jetzt startet Großmann in den Wahlkampf mit seinen neun Bürgergesprächen in allen Stadtteilen und der Kernstadt. Schon vor acht Jahren – auch ohne Gegenkandidatur – haben die Bürgergespräche stattgefunden und diese Veranstaltungsreihe war trotzdem gut besucht. „Auf diese Begegnungen und Gespräche freue ich mich. Daraus ergeben sich oft neue Impulse für unsere Stadt und ihre Stadtteile“, so Großmann.

Das erste Bürgergespräch wird in Gündringen am Montag, 2.September, ab 19.30 in der Bahnhofsgaststätte sein. Es folgen in dieser Woche Termine am Dienstag, 3. September, in Mindersbach im Sportheim und am Samstag, 10.September, in der Cafeteria des Seniorenzentrum Martha Maria in Hochdorf, jeweils ab 19.30 Uhr.