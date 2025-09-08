OB-Wahl in VS: So bereitet sich die Stadt auf die wichtige Entscheidung vor

Ein Jahr vor der OB-Wahl in Villingen-Schwenningen laufen dafür bereits die Vorbereitungen. Was genau da zu tun ist, und wer sich darum kümmert? Die Verwaltung verrät’s.

Im Jahr 2026 steht die Wahl des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin in Villingen-Schwenningen an. Ob Amtsinhaber Jürgen Roth erneut antreten wird? Das lässt er selbst bislang ebenso offen wie auch der genaue Wahltermin noch nicht feststeht. Sicher ist hingegen, dass bereits jetzt im Rathaus der Doppelstadt die Vorbereitungen für diese Wahl laufen, wie eine Nachfrage der Redaktion bei der Stadtverwaltung bestätigte.

Wer aber genau kümmert sich organisatorisch darum, und welche Aufgaben fallen an? „Seitens der Verwaltung ist das Haupt- und Personalamt, Abteilung Gremien und Zentrales, für die Durchführung von Wahlen zuständig“, erklärt Stadtsprecher Patrick Ganter. Bei einer Kommunalwahl wie der Oberbürgermeisterwahl liege die komplette Verantwortung für die Organisation bei der Stadtverwaltung. Inhaltliche Entscheidungen treffe derweil grundsätzlich der Gemeinderat. Die Aufgaben reichen von der Festlegung des Wahltermins über die Stellenausschreibung bis hin zur Besetzung und Einberufung eines Gemeindewahlausschusses. Ebenfalls zu organisieren: eine Bewerbervorstellung und schließlich der komplette Wahltag, einschließlich einer eventuell erforderlichen Stichwahl.

Wahltermin wird bald festgelegt

Den Wahltermin werden Gremien des Gemeinderats in ihrer Sitzungsrunde im Oktober dieses Jahres festlegen, zunächst wird der Verwaltungsausschuss hierfür einen Empfehlungsbeschluss abgeben und dann der Gemeinderat final entscheiden, wann im Jahr 2026 konkret gewählt wird.

„Die weiteren Entscheidungen wie zum Beispiel die Einreichung von Wahlvorschlägen oder die Bekanntmachung zur Wahl hängen maßgeblich von der Festlegung des Wahltermins ab“, fasst Sprecher Patrick Ganter zusammen. Im Frühjahr 2026 soll dem Gemeinderat dann eine entsprechende Vorlage hierzu vorgelegt werden. Erste Informationen für die Öffentlichkeit sind dann vorgesehen, nachdem der Gemeinderat eine Entscheidung getroffen hat.

Der Oberbürgermeister leitet die Stadtverwaltung und repräsentiert die Stadt nach außen. Er ist verantwortlich für den Vollzug der Gemeinderatsbeschlüsse und regelt die innere Organisation der Verwaltung.

Amtsinhaber ist Jürgen Roth. Er wurde am 21. Oktober 2018 zum Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen gewählt. Dazu hatte es eine Stichwahl gegeben, die er mit 53,7 Prozent der Stimmen gewann. Hinter Roth lag Dr. Jörg Röber mit 39,9 Prozent der Stimmen, gefolgt von Marina Kloiber-Jung (6,3 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag im zweiten Wahlgang bei 40,9 Prozent und fiel damit noch geringer aus als beim ersten Wahlgang zwei Wochen zuvor; Roth hatte im ersten Wahlgang 48,1 Prozent der Wählerstimmen bekommen und damit die absolute Mehrheit verpasst. Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Im Amt ist Jürgen Roth seit dem 1. Januar 2019. Davor war er ab 2003 Bürgermeister der Gemeinde Tuningen.

Ämter kraft Amtes

Gremien

Der Oberbürgermeister ist stimmberechtigter Vorsitzender des Gemeinderates, der Ausschüsse und Beiräte, soweit im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist. Das Stimmrecht kann nicht übertragen werden. Er ist zudem in beschließenden Ausschüssen des Gemeinderats und im Jugendgemeinderat vertreten.

Verwaltung

Er ist zudem Dienstvorgesetzter aller Mitarbeiter der Stadtverwaltung inklusive Eigenbetriebe und Leiter des Dezernats I Allgemeine Verwaltung.

Weitere Ämter

Er ist Mitglied im Arbeitskreis Verkehrsentwicklung und ÖPNV und in den Beiräten für Kultur, Stadtmarketing und für Geheimzuhaltende Angelegenheiten (§ 55 GemO), im Sportbeirat, Volkshochschul- und Bibliotheksbeirat, im Beirat der WIR Villingen-Schwenningen GmbH, im Beirat für Menschen mit Behinderung, im Beirat für nachhaltige Stadt- und Umweltentwicklung und im Integrationsbeirat, in der Baukommission, der Haushaltsstrukturkommission, im Stiftungsrat Spitalfonds Villingen, in der Bürgerstiftung Villingen-Schwenningen, im gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen und im Abwasserzweckverband Oberer Neckar, jeweils im Aufsichtsrat der Bäder Villingen-Schwenningen GmbH (BVS), der Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH, der Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH als alternierender Vorsitzender, der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS), der WIR Villingen-Schwenningen GmbH und der Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH. Zudem ist er Vorsitzender des Bezirksbeirats Mühlhausen und der Zuggesellschaft Villingen. Und bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar ist er Vorsitzender des Verwaltungsrates und der Trägerversammlung und Vorsitzender des Kredit- und Risikoausschusses.