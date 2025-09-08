OB-Wahl in VS: So bereitet sich die Stadt auf die wichtige Entscheidung vor

Ein Jahr vor der OB-Wahl in Villingen-Schwenningen laufen dafür bereits die Vorbereitungen. Was genau da zu tun ist, und wer sich darum kümmert? Die Verwaltung verrät’s.
Im Jahr 2026 steht die Wahl des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin in Villingen-Schwenningen an. Ob Amtsinhaber Jürgen Roth erneut antreten wird? Das lässt er selbst bislang ebenso offen wie auch der genaue Wahltermin noch nicht feststeht. Sicher ist hingegen, dass bereits jetzt im Rathaus der Doppelstadt die Vorbereitungen für diese Wahl laufen, wie eine Nachfrage der Redaktion bei der Stadtverwaltung bestätigte.