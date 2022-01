Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Boris Palmer. Kaum ein Politiker ist für seine kontroversen Äußerungen so bekannt wie der Grünen-OB von Tübingen. Am Dienstag hat er erklärt, dass er wegen des beginnenden Parteiausschlussverfahrens gegen ihn nicht als Grünen-Kandidat für die OB-Wahl im Herbst antreten werde. In der Region löst das unterschiedliche Reaktionen aus.