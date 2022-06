Zweite Bewerbung ist eingegangen - Stadt hüllt sich in Schweigen

OB-Wahl in Rottweil

1 Am 25. September steht in Rottweil die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters an. Foto: ©kebox – stock.adobe.com

Neben Bürgermeister Christian Ruf hat übers Wochenende ein zweiter Bewerber seine Unterlagen für die OB-Wahl eingeworfen.















Rottweil - Am Wochenende hat neben Bürgermeister Christian Ruf ein zweiter Bewerber seine Unterlagen für die anstehende Wahl des Oberbürgermeisters in Rottweil eingeworfen. Das bestätigt die Stadtverwaltung auf Nachfrage.

"Wir haben heute Morgen acht Uhr zwei Bewerbungen im Briefkasten vorgefunden", sagte Tobias Hermann, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Darüber, wer der zweite Bewerber ist, hüllt sich die Verwaltung in Schweigen. Es bleibt den Kandidaten belassen, zu informieren.

Da nun am Wochenende zwei Briefumschläge von Bewerbern im Rathausbriefkasten gelandet sind, ist klar: Die Frage, wer am Sonntag, 25. September, auf dem Stimmzettel auf Platz 1 ganz oben steht, muss der Gemeindewahlausschuss am 29. August, im Losverfahren entscheiden.