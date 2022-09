1 Simon Busch (links) besucht den Geschäftsführer der Holzmanufaktur Günther Seitz. Foto: Busch

OB-Kandidat Simon Busch weiß, wie begehrt Bauplätze sind. Eine Alternative sieht er in der Sanierung von Altbauten.















Rottweil - Moderner und bezahlbarer Wohnraum ist für Familien, Paare, Singles wie für Senioren ein zentrales Bedürfnis, gerade in Zeiten hoher Inflation und steigender Energiekosten, heißt es in einer Pressemitteilung. Für viele, die keinen der begehrten Bauplätze in den Neubaugebieten ergattern können, sei die Sanierung und Renovierung bestehender Bausubstanzen eine Möglichkeit.

"Altbausanierung ist nicht nur ein wichtiges Thema für die historische Innenstadt. Sanierung ist für alle Eigentümer interessant, die ressourcenschonend bauen möchten. Denn wer bestehenden Wohnraum saniert, beansprucht deutlich weniger Baumaterialien als für einen kompletten Neubau. Altbau hat Zukunft", meint Simon Busch.

Während der Ferien selbst ausgeholfen

Der OB-Kandidat hat sich darüber mit Günther Seitz, dem Geschäftsführer und technischen Leiter der Holzmanufaktur im Neckartal, ausgetauscht. Die Holzmanufaktur Rottweil ist mit rund 100 Mitarbeitern einer der Experten im Bereich Restauration in Süddeutschland. Sie restauriert und repariert historische Ausstattungen wie Fenster, Türen, Böden und Täfer.

Angefangen vor mehr als 30 Jahren in einer kleinen gemieteten Dorfschreinerei nahe Rottweil, hat sich die Holzmanufaktur in den Industriegebäuden und Hallen der ehemaligen Pulverfabrik zu einem mittelständischen Vorzeigeunternehmen entwickelt. Busch selbst hat dort viele Jahre während der Schul- und Semesterferien gearbeitet und somit praktische Erfahrungen im Handwerk sammeln können.

Junge Menschen möchten sich ausbilden lassen

Mit Günther Seitz hat sich Busch zu aktuellen Themen und Entwicklungen in der Altbausanierung ausgetauscht. Dazu gehört die gesamtheitliche Auseinandersetzung mit dem Thema "graue Energie". Dabei geht um es die benötigte Energie für einen Baustoff oder eine Bauweise von der Herstellung bis zur Entsorgung.

Weiteres Thema war die innerbetriebliche Fachkräftesuche. Die Holzmanufaktur erfreut sich aktuell an einer hohen Nachfrage junger Menschen nach Ausbildungsplätzen. Laut Seitz ist diese positive Entwicklung auf die am Gemeinwohl orientierte Unternehmenskultur der Holzmanufaktur zurückzuführen.

Aufgewachsen im ehemaligen Vogtsbauernhof

Das Thema Altbausanierung begleitet OB-Kandidat Busch Zeit seines Lebens. Aufgewachsen im ehemaligen Vogtsbauernhof in Bühlingen, den seine Eltern aufwendig restaurierten, und in der Hohlengrabengasse kennt Busch Altbauten von Kindesbeinen an. Vor drei Jahren hat er mit seiner Frau ein denkmalgeschütztes Gebäude in der Ruhe-Christi-Straße saniert.