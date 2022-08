1 Freudiges Ereignis: Das Team Busch hat Verstärkung bekommen. Foto: Pixabay

Der Rottweiler OB-Kandidat Simon Busch dürfte nun schon vor der Wahl sehr viele Glückwünsche erhalten: Er ist zum zweiten Mal Vater geworden. Die frohe Nachricht verkündete er am Montag auf seinen Social-Media-Kanälen.















Rottweil - Dass ein Wahlkampf auch bei einem so großen Ereignis nicht stillsteht, zeigte sich am Montag deutlich: Kaum war die Botschaft der Geburt von Töchterchen Clara verkündet, folgte die Ankündigung der "Busch-Tour" durch Rottweils Stadtteile und Teilorte.

Tour durch die Stadtteile

Ab 29. August – ein bisschen Luft holen kann er also – will Simon Busch die Stadtteile und Teilorte Rottweils mit seinem "Buschmobil" besuchen, um mit noch mehr Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten. "In den vergangenen Wochen haben schon unzählige Gespräche stattgefunden, aber jetzt wird es noch direkter: Ich warte nicht darauf, dass die Menschen zu mir kommen – ich komme zu ihnen", teilt Busch mit. In ungezwungener Atmosphäre werde es an zahlreichen Orten die Gelegenheit geben, ins Gespräch zu kommen und mehr über den Kandidaten, seine Erfahrungen, seine Motivation und sein Verständnis von Politik in Rottweil zu erfahren. Außerdem werde er seine langfristige Vision für die Stadt und seine Ideen für einen Wandel in Rottweil vorstellen. In allen Rottweiler Teilorten sowie in Bühlingen, Altstadt, Hochwald und auf dem Hegneberg wird Busch Halt machen. Auf dem Rottweiler Wochenmarkt wird er wie bislang ansprechbar sein.

Für das Stadtfest plant er einen Stand. Neben einem kleinen Rahmenprogramm mit Aktionen für Kinder und Beiträgen lokaler Musiker, wird es moderierte Wortbeiträge zu aktuellen politischen Themen geben. Das Programm wird vor dem Stadtfest auf www.simon-busch.info und über Buschs Social Media-Kanäle veröffentlicht. Der Erlös aus dem Getränkeverkauf wird an die Wärmestube in Rottweil gespendet, erklärt er.

Die Termine von Simon Busch

Buschs Termine im Überblick (Bei schlechter Witterung wird in die benachbarte Räumlichkeit ausgewichen): Montag, 29. August, 17 Uhr: Feckenhausen, Platz vor dem Bürgersaal; Dienstag, 30. August, 19 Uhr: Göllsdorf, Platz vor der Mehrzweckhalle; Mittwoch, 31. August, 19 Uhr: Hochwald, Hochwaldstube; Donnerstag, 1. September, 17 Uhr: Neukirch, Platz vor dem Bürgerhaus; Freitag, 2. September, 17 Uhr: Zepfenhan, Platz vor der Turn- und Festhalle; Samstag, 3. September, 10 Uhr: Neufra, Rathausvorplatz; Samstag, 3. September, 14 Uhr: Hegneberg, Platz vor dem Jugendtreff; Dienstag, 6. September, 17 Uhr: Rottweil-Altstadt, Platz vor der Turnhalle; Mittwoch, 7. September, 16 Uhr: Bühlingen, Platz vor der Turnhalle; Donnerstag, 8. September, 17 Uhr: Hausen, Platz vor der Turnhalle; Samstag, 10. September, 14 bis 20 Uhr: Stadtfest Rottweil (Stand Nr. 2); Sonntag, 11. September, 11 bis 18 Uhr: Stadtfest Rottweil (Stand Nr. 2); Samstag, 17. September, ab 8 Uhr: Wochenmarkt Rottweil; Samstag, 24. September, ab 8 Uhr: Wochenmarkt RottweilWeitere Informationen auf: www.simon-busch.info