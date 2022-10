OB-Wahl in Rottweil

1 Die Kandidaten Joachim Bloch, Christian Ruf und Simon Busch stehen beim zweiten Wahlgang zur Wahl. Bei der Podiumsdiskussion könnte es allerdings übersichtlich werden. Foto: Nädele/Montage: Kieniger

Das Bürgerforum Rottweil lädt zur Podiumsdikussion mit den OB-Kandidaten ein – doch einer der beiden Spitzenreiter des ersten Wahlgangs fehlt nach derzeitigem Stand der Dinge.















Rottweil - Ungewöhnlicher Vorgang im Wahlkampf um den OB-Posten in Rottweil: Das Bürgerforum Perspektiven Rottweil lädt am Dienstag, 11. Oktober, zu einer Podiumsdiskussion "mit den OB-Kandidaten" ein. Viele dürften sich angesichts dieser Nachricht auf einen Schlagabtausch der Spitzenkandidaten Christian Ruf und Simon Busch freuen. Doch bei näherem Hinsehen stellt sich heraus: Simon Busch ist nach derzeitigem Stand der Dinge gar nicht dabei.

Die Themen vertiefen

Am Mittwoch versendete das Bürgerforum die Mitteilung, das man mit der Podiumsdiskussion im Festsaal der Gymnasien (AMG) die Zeit vor dem zweiten Wahlgang am Sonntag, 16. Oktober, nutzen wolle, um "die Themen zu vertiefen, die die Bevölkerung bewegen", so Henry Rauner, erster Sprecher des Bürgerforums Perspektiven Rottweil.

In der Tat war bei der offiziellen Kandidatenvorstellung zur OB-Wahl dafür recht wenig Raum. Zu einem direkten Aufeinandertreffen, einer Diskussion mit den Kandidaten, kam es nicht.

Womöglich wird das auch diesmal nicht passiert. Simon Busch teilt unserer Redaktion am Donnerstag mit, er wolle die Pressemitteilung des Bürgerforums – dessen Mitglied er ist – ergänzen: "Ich habe dem Bürgerforum am 1. Oktober mitgeteilt, dass ich aus beruflichen Gründen leider so kurzfristig an der Veranstaltung nicht teilnehmen kann."

Bürgerforum zeigt sich verwundert

Unsere Redaktion fragt beim Bürgerforum nach. Christine Schellhorn bestätigt die Absage. Man sei beim Bürgerforum verwundert darüber, dass Busch der Podiumsdiskussion nicht die entsprechende Bedeutung zumesse. Auch das Angebot, die Veranstaltung auf Montag zu verlegen, habe Busch wegen eines Vereinstermins verworfen. "Scheinbar habe die Podiumsdiskussion, der Austausch miteinander, "keine Priorität", wird beim Bürgerforum bedauert. Den von Busch vorgeschlagene Freitagabend wiederum halte das Bürgerforum für zu nah an der Wahl.

Findet die Veranstaltung am Dienstag also nun trotzdem statt? Ja, so die klare Antwort. Noch hoffe man, dass Simon Busch es vielleicht doch noch einrichten kann.

Offenen Austausch fördern

Der Verein habe die Zielsetzung, Bürgern eine Plattform zu geben, an der zukunftsfähigen Entwicklung der Stadt Rottweil und der Region mitzuwirken. Dabei lege der Verein Wert darauf, Pro- und Kontra-Position einzunehmen und den offenen Austausch zu fördern, um den besten Weg zu finden, heißt es in der Einladung zu dem Abend. Die Podiumsdiskussion wird von Martin Köchling moderiert. Bürger haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Von Kandidat Joachim Bloch übrigens, so heißt es auf Nachfrage, habe man noch keine Reaktion erhalten.

Das Bürgerforum hofft auf eine breite Teilnahme an der Veranstaltung. Besonders die bisherigen Nicht-Wähler werden gebeten, den zweiten Wahlgang wahrzunehmen.

Die Veranstaltung am Dienstag, 11. Oktober, im Festsaal der Gymnasien (AMG), Bismarckstraße 2, beginnt um 18.30 Uhr. Einlass ist um 18 Uhr. Für Rückfragen steht das Bürgerforum zur Verfügung (Christine Schellhorn, Telefon 0741/4 40 77 89).

Regeln für den zweiten Wahlgang

Das Wahlamt der Stadt Rottweil weist derweil auf Regelungen für den zweiten Wahlgang am Sonntag, 16. Oktober, hin. Es werden keine erneuten Wahlbenachrichtigungen versendet. Wer ins Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann mit der Wahlbenachrichtigung der ersten Wahl oder mit Vorlage des Personalausweises wählen. Briefwahl kann ebenso wieder beantragt werden – viele hätten diese aber bereits gleich doppelt beantragt.

Wer in einem der Wahllokale gewählt hat, bekam meist seine Wahlbenachrichtigung für eine eventuelle Neuwahl zurück. Sollte dies nicht geschehen oder die Wahlbenachrichtigung nicht auffindbar sein, kann im bereits zugeteilten Wahllokal auch unter Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses gewählt werden, sofern derjenige im Wählerverzeichnis eingetragen ist. Übrigens: Auch wer sein Wahlrecht bei der ersten Wahl nicht ausgeübt hat, ist im zweiten Wahlgang wahlberechtigt, wird betont.

Verzögerungen bei der Post nicht auszuschließen

Wer beim ersten Mal zur Urne ging und jetzt Briefwahl machen möchte, muss dazu im Wahlamt die Briefwahl beantragen. Die Unterlagen können persönlich im Rathaus, per Post und auf www.rottweil.de beantragt werden. Das Wahlamt kann nicht ausschließen, dass es zu Verzögerungen bei der Postzustellung kommt. Es empfehle sich daher, sich frühzeitig um den Briefwahlantrag zu kümmern oder auch die Wahlunterlagen persönlich abzuholen und im Alten Rathaus einzuwerfen.

Für jene, die Briefwahl für beide Wahlen beantragt hatten, seien die Wahlunterlagen seitens der Stadt Rottweil bereits versendet worden und befinden sich nun auf dem Postweg. Wer nicht bis spätestens 11. Oktober neue Briefwahlunterlagen erhalten hat, sollte sich nochmals beim Wahlamt erkundigen.

INFO:

Bei Rückfragen ist das Wahlamt unter Telefon 0741/49 42 14 erreichbar.