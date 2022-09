1 Im Wahlkampf um den Rottweil OB-Posten dürfen seit Dienstag die Plakate aufgehängt werden. Es gilt, etliche Regeln zu beachten. Foto: Otto

Der Wahlkampf in Rottweil nimmt langsam schärfere Züge an. Jetzt wirft Daniel Karrais, FDP-Stadtrat und Landtagsabgeordneter, Bewerber Christian Ruf vor, sich nicht an die Plakatierungsregeln zu halten.















Rottweil - Seit einigen Tagen hängen die Wahlplakate an vielen Laternenmasten und andere Plätzen in der Stadt. Was manchen Passanten nicht bewusst sein dürfte: Wo und in welchem Abstand jeder Kandidat ein Plakat aufhängen darf, ist in Rottweil recht ausführlich – manche sagen kompliziert – geregelt. Es gibt unter anderem genaue Angaben, in welcher Höhe und in welcher Frequenz – nämlich nur an jedem dritten Lichtmast, wenn dieser kein Verkehrszeichen trägt – die Plakate aufgehängt werden dürfen. Also: Zweimal das Konterfei eines Kandidaten hintereinander geht beispielsweise nicht. Es müssen zwei Masten dazwischen sein.