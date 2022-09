OB-Wahl in Rottweil

1 Dieter Albrecht will es mal wieder wissen. Foto: Albrecht

Dieter E. Albrecht stellt sich über die "freie Zeile" auf dem Stimmzettel als OB zur Wahl und will laut eigener Mitteilung "die Landesgartenschau verhindern".















Link kopiert

Rottweil - Albrecht bringt, wie er mitteilt, eine "mannigfache Erfahrung" aus vielen Wahlkämpfen, beispielsweise bei der Oberbürgermeisterwahl 2001 in Rottweil oder Bürgermeisterwahl 2017 in Zimmern, mit.

Seine Vita sowie seine Erfolge seien den meisten bekannt, er bringe alle Voraussetzungen für das Amt mit, so der ehemalige Stadtrat und Unternehmer, der jüngst vor allem durch Nacktspaziergänge und die diesbezüglichen Gerichtsverfahren von sich reden machte.

Landesgartenschau unverantwortlich

Er sei aufgrund der Erfahrungen, "und weil ich meinen Realitätssinn nicht verloren habe", nicht schon im ersten Wahlgang angetreten. "Doch was ich mache und sage meine ich ernst." Auch Fehler habe er gemacht. Für ihn wäre es "beim jetzigen Haushalt, der mit Vollgas in eine Verschuldung fährt, sowie den auch unserer Kreisstadt drohenden Kostenexplosionen, unverantwortlich diese Landesgartenschau 2028 durchzuführen". Mit einem chancenreichen Zwischenergebnis im ersten Wahlgang, sprich, wenn viele Bürger seinen Namen in die freie Zeile schreiben, werde er sich für den zweiten Wahlgang formgerecht "und offiziell zum Ankreuzen" bewerben.