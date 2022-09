1 Amtsinhaber Ralf Broß ist erkrankt und kann die Kandidatenvorstellung nicht moderieren. Foto: Siegmeier

Überraschung vor der großen Kandidatenvorstellung zur OB-Wahl: Amtsinhaber Ralf Broß hat Corona und kann den Abend nicht moderieren. Ersatz zu finden, war auf die Schnelle gar nicht so leicht.















Rottweil - Der Termin rückt näher: Am 25. September ist Oberbürgermeister-Wahl in Rottweil. Bei der großen Kandidatenvorstellung am Donnerstagabend in der Stadthalle können sich die Bürger ein persönliches Bild von Simon Busch, Christian Ruf, Kai Jehle-Mungenast und Joachim Bloch machen. Eigentlich hätte OB Broß den Abend moderieren sollen – doch am Mittwochabend musste der Gemeinderat auf seiner Baustellentour kurzfristig einen Eilbeschluss fällen: Broß fällt nämlich, wie bekannt gegeben wurde, wegen einer Corona-Erkrankung aus.

Herbert Walter übernimmt

Nach einer internen Beratung erklärte Arved Sassnick, ehrenamtlicher Stellvertreter des OB, dass Fachbereichsleiter Herbert Walter die Moderation übernehmen wird. Andere in Frage kommende Personen hätten sich schon öffentlich für einen der Kandidaten positioniert oder schieden aus anderen Gründen aus.

Währenddessen liefern sich die Bewerber seit Tagen das ein oder andere Gefecht. Und die unterschiedlichen "Lager" in der Stadt stehen dem in nichts nach, was die Leserbriefe in unserer Zeitung zeigen.

In dieser heißen Phase hat der Lesermarkt des Schwarzwälder Boten eine Umfrage-Aktion gestartet. Darin wird online gefragt: Wer ist Ihr persönlicher Favorit?

Wer einen Tipp abgibt, kann sehen, wie sich das Stimmungsbild prozentual auf die Kandidaten verteilt und wieviele Menschen bereits abgestimmt haben.

Nicht repräsentativ

Schon kurz nach der Freischaltung am Dienstag um 8 Uhr machte die Umfrage auch auf den Sozialen Kanälen der Kandidaten die Runde. Jeder ist gespannt, was diese erste Stimmungsabfrage ergibt. Wohlgemerkt: Die Umfrage ist keineswegs repräsentativ. Es machen vermutlich verstärkt junge Wähler bei der Online-Befragung mit. Und natürlich können auch Nicht-Rottweiler ihren Favoriten anklicken.

Dennoch: Die Umfrage gibt einen spannenden Einblick in die Stimmungslage in der Stadt. Bis Mittwochnachmittag haben schon mehr als 1200 Menschen abgestimmt. Ob das tatsächliche Votum der Bürger am 25. September dann ein ähnliches Bild ergibt? Wir sind gespannt. Machen Sie mit. Die Umfrage kann unter schwabo.de/wahl-rw abgerufen werden.