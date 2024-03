„Wir sind sehr erfolgreich in Rottenburg“

OB-Wahl in Rottenburg

1 Stephan Neher vor dem Rottenburger Dom. Der OB-Amtsinhaber setzt auf das Motto: „Erkennen, entscheiden, machen“. Foto: Jürgen Lück

Stephan Neher (CDU) möchte zum dritten Mal zum OB in Rottenburg gewählt werden. Wo er sein Profil sieht, worauf er im Wahlkampf setzt, was er vom Kandidaten-Duell erwartet und was er zu den Befürchtungen um die Demokratie sagt.









Am Mittwoch, 6. März, gibt es das erste Kandidaten-Duell der OB Kandidaten in der Festhalle um 19 Uhr. Stephan Neher hofft, am 17. März zum dritten Mal gewählt zu werden.