1 Die Kandidatenvorstellung zur OB-Wahl in Rottenburg findet großes Interesse. Foto: Steinmetz

Die Rottenburger haben viele Fragen: Die OB-Bewerber stehen bei ihrer Vorstellung in der Festhalle Rede und Antwort.









In einem Punkt bekommen alle vier Kandidaten den Beifall der Besucher in der Rottenburger Festhalle gleichermaßen: Dass sie sich trotz zunehmender Diffamierungen öffentlicher Mandatsträger für das Oberbürgermeisteramt bewerben. Doch was sind die „emotionalen Treiber“ für die Kandidatur, will ein Wurmlinger Bürger bei der Fragerunde wissen.