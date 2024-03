OB-Wahl in Rottenburg: „Sicherer Hafen“ für Flüchtlinge könnte auf Prüfstand kommen

1 OB-Kandidat Volkmar Raidt macht Wahlkampf in seiner musealen Scheune. Foto: Steinmetz

Wachstumspolitik, Tourismus und das städtische Baulandprogramm sind Hauptthemen von OB-Kandidat Volkmar Raidt. Den „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge will er durch eine Bürgerbefragung auf den Prüfstand stellen.









Link kopiert



Volkmar Raidt wartet vor seinem Haus in Kiebingen auf Besucher. „Ich glaube nicht, dass noch jemand kommt“, befürchtet er. Der OB-Kandidat führt einen ungewöhnlichen Wahlkampf. Auf Flyer und Wahlplakate verzichtet er. „Meinen Kopf kennt man. Ich brauche mein Gesicht nicht an Straßenlaternen zu hängen“, meint der erfahrene Kommunalpolitiker. Raidt ist seit 2008 Ortschafts- und seit 2009 Gemeinderatsmitglied. Statt ein Lokal aufzusuchen, lädt er in seine Scheune – eine ehemalige Ziegelei – zu den Wahlversammlungen ein. Vier hat er hinter sich mit teilweise mehr als 30 Besuchern. Zur letzten Veranstaltung in der Scheune, die mit einem bunten Sammelsurium an alten Gegenständen wie ein Museum ausgebaut ist, kommen dann doch noch rund zehn Interessierte.