OB-Wahl in Rottenburg

1 Als der 37. Wahlbezirk ausgezählt ist, klatscht die Menge im Rathaus und jubelt dem neuen und alten Oberbürgermeister Stephan Neher zu. Foto: Baum

Jubel und Applaus mischen sich am Wahlabend in Rottenburg mit Anspannung. Als klar ist, dass Amtsinhaber Neher die Wahl für sich entschieden hat, wird gefeiert.









Klaus Weber freute sich am Sonntag zum einen darüber, dass er in einigen Rottenburger Stadtteilen die Mehrheit holen konnte – und darüber, dass die Stichwahl „ein Sieg für die Demokratie“ gewesen sei. Zum anderen war er etwas erstaunt darüber, dass er doch mit circa 42,4 Prozent ein gutes Ergebnis einfahren konnte. Daher wurde nach dem „offiziellen Teil“ im Rathausfoyer, wo Weber dem „neuen“ Rottenburger Oberbürgermeister fairerweise gratulierte, im Wahlbüro am Metzelplatz fleißig Wahlparty gefeiert.