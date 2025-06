OB-Wahl in Lahr

1 Blick auf das Rathaus I – der Sitz des Lahrer Oberbürgermeisters Foto: Bender Die Lahrer OB-Wahl 2027 wirft bereits ihre Schatten voraus: Zuletzt machten Gerüchte die Runde, ein AfDler schiele auf das Amt. Dieser zeigt sich tatsächlich nicht abgeneigt.







Ihr Erstarken im Allgemeinen und speziell in der Stadt könnte die AfD nach Höherem greifen lassen. Konkret: Wenn in gut zwei Jahren in Lahr ein neuer Oberbürgermeister gewählt wird, steht mit keiner geringen Wahrscheinlichkeit ein Kandidat der selbsternannten Alternative für Deutschland auf dem Stimmzettel.