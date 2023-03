1 Es ist ausgezählt: Die vier Kandidaten hatten in den Wahllokalen der Kernstadt und in den Stadtteilen unterschiedlich stark abgeschnitten. Dirk Abel hatte aber überall die meisten Stimmen erhalten, gefolgt von Sybille Fleischmann. Foto: Braun

Wo haben die jeweiligen Kandidaten die meisten Stimmen abgesahnt? Der zukünftige Oberbürgermeister hat im zweiten Wahlgang in allen Bezirken die meisten Stimmen erhalten. Die Wahlbeteiligung war wiederum niedriger als im ersten Wahlgang.









Ein Blick auf die Ergebnisse der einzelnen Wahllokale zeigt, wo die Kandidaten am meisten und am wenigsten überzeugt haben.

Dirk Abel Der zukünftige Oberbürgermeister hatte in allen Wahllokalen die Nase vorn. Leidlich im Wahllokal in der Sichelschule (39,3 Prozent) und in der Realschule (47,3 Prozent) erhielt Abel weniger als 50 Prozent der Stimmen – im ersten Wahlgang riss er nur in drei Wahllokalen die 50-Prozent-Hürde. Den größten Stimmenanteil, 70,7 Prozent, bekam er von den Roßwangern. Im ersten Wahlgang hatte Siegfried Schäfer in seinem Heimatdorf die meisten Stimmen erhalten, auf Abel entfielen damals lediglich 32 Prozent der Voten. Nachdem Schäfer im zweiten Wahlgang nicht mehr angetreten ist, wanderte ein Großteil seiner Stimmen auf den CDU-Mann ab.

Sybille Fleischmann Weder in einem der Wahllokale noch in Briefwahl erhielt Sybille Fleischmann mehr als 50 Prozent der Stimmen. Die meisten Stimmen heimste die 50-Jährige in der Kernstadt ein. Ihr bestes Ergebnis holte sie mit 47,9 Prozent in der Sichelschule, wo sie lediglich sechs Stimmen weniger als Dirk Abel erhalten hat. Die wenigsten Wähler konnte Fleischmann in Stockenhausen (13,7 Prozent) und in Roßwangen (24 Prozent) von sich überzeugen.

Markus Robert Weinmann Der Elektronikermeister erreichte außer in Streichen (10,2 Prozent) in allen Wahllokalen eine einstellige Prozentzahl der Wählerstimmen. In der Sichelschule im Kernort holte er lediglich fünf Stimmen und 1,2 Prozent. Im Vergleich zum ersten Wahlgang konnte er sein Ergebnis steigern: von knapp 4 auf 4,3 Prozent.

Stefan Buck Wie im ersten Wahlgang bildete Stefan Buck auch in der zweiten Runde das Schlusslicht. Am 5. März erhielt er 177 Stimmen (1,4 Prozent), am Sonntag waren es 134 Stimmen (1,2 Prozent). In den meisten Wahllokalen gaben nur vereinzelte Wähler Buck ihre Stimme, in drei Wahllokalen erhielt er jeweils 0 Voten. Eine zweistellige Stimmenanzahl bekam er in drei Lokalen.