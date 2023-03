1 In zwei Wochen werden die Wahlurnen für die zweite Auszählung erneut geleert. Foto: sb/Braun

Der Balinger Oberbürgermeister-Wahlkampf geht in die zweite Runde. Am Sonntag, 19. März, treten neben den Erstplatzierten des ersten Wahlgangs mindestens zwei weitere Bewerber an. Möglicherweise gibt es sogar noch mehr Kandidaten.









Aus dem erwarteten Duell wird mindestens ein Vierkampf: Nur drei bisherige OB-Kandidaten ziehen zurück.

Dirk Abel will mit Hausbesuchen „näher zu den Menschen“. Als Stimmenkönig in Wahlgang 1 macht Dirk Abel (CDU) natürlich weiter. Er wolle die verbleibende Zeit nutzen, „noch näher zu den Menschen zu kommen“, sagt er im Telefonat mit unserer Redaktion – und eilt gerade von Haustür zu Haustür. Klassisches Klinkenputzen sei angesagt. Sein Programm stehe, „inhaltlich ist alles gesagt“. Er habe viele sehr positive Reaktionen bekommen.

Erwin Feucht rät nun, Dirk Abel zu wählen. Der grüne Kandidat tritt nicht mehr an und empfiehlt den Balinger Wählern, stattdessen seinen bisher schärfsten Konkurrenten Dirk Abel von der CDU zu wählen. Die Wahlbeteiligung sieht er als „sehr enttäuschend“ an. „Ich werde weiterhin meine volle Kraft und mein Wissen im Gemeinderat einbringen und an der Zukunft unserer Stadt mitarbeiten“, betont Feucht, der seinen Absprung von der Wahlliste schon am Sonntag im Rathaus bekanntgegeben hat.

Siegfried Schäfer ruft auch dazu auf, Dirk Abel zu wählen. Der Roßwangener hat dem Spitzenreiter Dirk Abel am Sonntag als einziger einen Wahlbezirk abgenommen und war mit seinem vierten Platz sehr zufrieden. Er tritt kein zweites Mal an: „Die beiden großen Parteien sollen das unter sich ausmachen“, sagt er. Er spricht eine Wahlempfehlung aus: Die Balinger, die für ihn gestimmt oder nicht gewählt haben, sollen am 19. März Dirk Abel wählen.

Markus Robert Weinmann bleibt im OB-Rennen dabei. „Bis zum Ende“ wolle er um den Posten des Oberbürgermeisters von Balingen kämpfen, erklärte Weinmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Er sei jedermanns freie Entscheidung, nach Wahlgang 1 aufzuhören oder weiterzumachen. Er wolle in den nächsten beiden Wochen auch noch die Werbetrommel rühren. Zuletzt hatte man von ihm große und kleine Wahlplakate gesehen.

Stefan Buck möchte bei der Wahl weiter „für Farbe sorgen“. Er hab „eine krachende Niederlage“ eingefahren, räumt Stefan Buck selbst ein. Aber das heiße nicht, dass er nun hinwerfe: „Zurückziehen liegt mir nicht im Blute“, erklärt er auf Facebook. Es werde weiterhin spannend bleiben und er selbst wolle „vermutlich für etwas Farbe sorgen“. Die niedrige Wahlbeteiligung habe ihn schockiert und er ruft die Balinger dazu auf, wählen zu gehen.

Dominik Ochs empfiehlt jetzt Sybille Fleischmann. „Die Balinger haben deutlich gezeigt, wer ihre Favoriten sind und ich gedenke, diese Willensbekundung zu respektieren. Ich hoffe, dass im zweiten Wahlgang die Beteiligung höher ist, damit auch wirklich diejenige Bürgermeisterin wird, die es auch werden sollte“, erklärt er seine Unterstützung für Sybille Fleischmann. Dirk Abel habe er als „einen der angenehmeren CDU-Politiker kennengelernt“.

Sybille Fleischmann plant mit ihrem Team neue Strategie. Die einzige Frau im OB-Rennen schaffte es bei der Abstimmung am Sonntag auf Platz 2. „Mit Schwung“ wolle sie die verbleibenden zwei Wochen nutzen, um sich bei den Balingern noch bekannter zu machen. „Ich möchte noch besser erklären, was hinter meinem Job als Projektmanagerin steckt“, sagt sie. Mit ihrem Wahlkampfteam werde sie noch an einer neuen Strategie für den Wahlkampf feilen.

Karlheinz Baumeister hat sich noch nicht entschieden. Die Unbekannte in allen Rechenspielen für den zweiten Wahldurchgang ist Karlheinz Baumeister: Für den ersten Abstimmungstermin war der Ostdorfer Unternehmer nicht zugelassen gewesen – wegen eines Formfehlers, wie er sagt: „Die nötigen Unterstützerstimmen hatte ich alle beisammen.“ Ob er am Sonntag, 19. März, antritt, hat er noch nicht endgültig beschlossen: „Meine Entscheidung könnte wahlentscheidend sein.“ Die anderen Bewerber wissen, dass Stimmen für ihn, die ihnen dann fehlen, über die Mehrheit entscheiden können – und haben ihn bereits alle angerufen, um zu fragen, ob er noch ins Rennen geht. Am Dienstag will Baumeister seine Entscheidung bekanntgeben.