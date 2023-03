Erwin Feucht tritt nicht mehr an – das sind seine Gründe

OB-Wahl in Balingen

Erwin Feucht bewirbt sich nicht länger für den Chefsessel im Balinger Rathaus.

Erwin Feucht tritt bei der Neuwahl am 19. März nicht mehr an. Das Gemeinderatsmitglied erklärt seine Gründe.









Für Erwin Feucht ist die Oberbürgermeisterwahl vorbei. Der zweite Wahlgang in Balingen wird ohne ihn stattfinden.

Dies habe er Oberbürgermeister Helmut Reitemann und dem zuständigen Wahlamt mitgeteilt, verkündete Feucht am Montag. Sein Dank ging an seine Unterstützerinnen und Unterstützer, an seine Familie und alle Wählerinnen und Wähler.

Feucht enttäuscht über Wahlbeteiligung von etwa 44 Prozent

Mit der Wahlbeteiligung von gut 44 Prozent war Feucht nicht zufrieden. „Die Wahlbeteiligung für eine der wichtigsten kommunalen Wahlen empfinde ich für sehr enttäuschend“, betonte der Fraktionssprecher der Balinger Grünen.

„Nach den sehr gut besuchten Podiumsdiskussionen in der Stadthalle und der vielfältigen Kandidaten- und Kandidatinnen-Auswahl glaubte ich an eine lebendige Demokratie in unserer Stadt und damit verbundene hohe Wahlbeteiligung.“

Feucht spricht eine Wahlempfehlung aus. Nach Wochen intensiven Wahlkampfs habe er alle Mitbewerber und die Mitbewerberin kennen und schätzen gelernt. Nun wünsche er Dirk Abel „viel Erfolg bei der Wahl am 19. März“.

Mehr als 40 Jahre sei er selbst politisch aktiv, vernetzt, hatte Feucht noch im Wahlkampf hervorgehoben. Den Balingern wird er künftig erhalten bleiben: „Ich werde weiterhin meine volle Kraft und mein Wissen im Gemeinderat einbringen und an der Zukunft unserer Stadt mitarbeiten.“