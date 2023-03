1 Die Auszählung lief, gegen 19:30 Uhr stand ein Ergebnis fest. Foto: Braun

Die OB-Wahl in Balingen geht in die zweite Runde. Es gab keine Entscheidung im ersten Wahlgang, keiner knackte die 50-Prozent-Hürde. Das sagen die Kandidaten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag in Balingen hat es keine Entscheidung gegeben. Von den sieben Bewerbern schaffte niemand den Sprung über die 50-Prozent-Marke. Damit kommt es zu einem zweiten Wahlgang in zwei Wochen.

Den ersten Durchgang schloss CDU-Kandidat Dirk Abel als Stimmenkönig ab: Er holte 5312 der 12 411 Stimmen und damit 44,49 Prozent.

Auf Rang zwei schaffte es die einzige Frau, Sybille Fleischmann, die 3189 Stimmen und 25,96 Prozent holte. Erwin Feucht von den Grünen , der sich früh beworben hatte, kam auf 1186 Stimmen und 9,66 Prozent.

Wahlbeteiligung in Balingen: 44,49 Prozent

Die Wahlbeteiligung lag bei 44,49 Prozent und damit um zehn Prozentpunkte höher als bei der Wahl vor acht Jahren. Dennoch zeigte sich Amtsinhaber Helmut Reitemann beim Verkünden des Wahlergebnisses damit nicht zufrieden.

Die Auszählung im Rathaus verfolgten am Sonntagabend rund 200 Bürger und die Kandidaten mit Freunden und Familien. Schon rasch war klar, dass das Rennen unter Abel und Fleischmann ausgemacht werden würde. Bei der Auszählung war das kleine Stockenhausen am schnellsten.

Kurz vor Bekanntgabe des Ergebnisses hatte es noch Irritationen gegeben, weil bei der Tabelle auf den Monitoren im Foyer Kandidat Stefan Buck plötzlich fehlte. Doch das klärte sich und OB Helmut Reitemann verkündete kurz vor halb acht das vorläufige amtliche Endergebnis.

Dirk Abel Foto: Braun

Dirk Abel zeigt sich „sehr zufrieden“: Die 50 Prozent hat der CDU-Kandidat im ersten Durchgang nicht geknackt, aber Dirk Abel zeigte sich nach der Auszählung auch so „sehr zufrieden“ mit dem Ergebnis. Bei sieben Bewerbern sei „keine Entscheidung im ersten Wahlgang zu erwarten gewesen“. Er freute sich „über den großen Zuspruch der Balinger“ und hofft, es in Runde zwei dann klar zu schaffen. Er werde weiter Wahlkampf machen und um Stimmen für den 19. März kämpfen, erklärte er.

Erwin Feucht Foto: Schnurr

Erwin Feucht äußert sich „enttäuscht“: „Ich in enttäuscht von dem Ergebnis, nach dem langen und anstrengenden Wahlkampf“, sagt Erwin Feucht, der als Mitfavorit gegolten hatte. „Aber die Wähler haben so entschieden.“ Es sei eher unwahrscheinlich, dass er im zweiten Wahlgang in zwei Wochen nochmals antreten werde, sagte er unserer Redaktion. Er wolle überlegen, ob er eine Wahlempfehlung für einen Mitbewerber aussprechen werde und das am Montag oder Dienstag bekanntgeben.

Siegfried Schäfer Foto: Schnurr

Siegfried Schäfer hat „viel erreicht“: In Roßwangen hat der dort wohnende Siegfried Schäfer die meisten Stimmen aller sieben Kandidaten geholt und hat auch deshalb gut lachen: „Ich habe viel erreicht“, bewertet er sein Gesamtergebnis: „Ich bin Vierter geworden.“ Ob er nochmals antritt, werde sich am Montag entscheiden. Falls nicht, werde er eine Wahlempfehlung für einen Mitbewerber aussprechen. Das schwache Abschneiden von Erwin Feucht kommentiert er: „Ich dachte, Balingen sei grüner.“

Markus Weinmann Foto: Thiercy

Markus Weinmann ist „nicht erschöpft“: „Das Spiel wird erst ganz am Ende entschieden“, sagt Markus Robert Weinmann. Ob er beim zweiten Wahlgang antritt? Nach Bekanntwerden der Ergebnisse diskutierte er gestern Abend noch mit ein paar Mitbewerbern. Die kommenden Tage werden zeigen, wohin die Reise geht. Klar ist: Markus Weinmann hat einen Wahlkampf mit viel Einsatz geführt. Erschöpft sei er nicht, für ihn stünden die Wähler an erster Stelle. Diese ruft er für den 19. März zum Urnengang auf.

Stefan Buck Foto: Braun

Stefan Buck hat Wahl „Spaß gemacht“: „Zufrieden ist relativ“, meinte Stefan Buck zu seinem Abschneiden (1,44 Prozent) bei der Wahl. Ernsthaft Chancen auf den Sieg habe er sich ohnehin nie ausgerechnet. Er sei aber zufrieden, dabei gewesen zu sein. Es habe Spaß gemacht, das Kandidatenfeld sei super gewesen. Alle seien im Wahlkampf fair miteinander umgegangen. Er überlege es sich noch, ob er im zweiten Wahlgang noch mal antreten werde, aber „wahrscheinlich nicht“, sagte er am Wahlabend.

Dominik Ochs Foto: Braun

Dominik Ochs holt das beste Ergebnis: „Durchaus zufrieden“ zeigte sich Dominik Ochs von „Die Partei“ mit seinen 7 Prozent. „Das ist das beste Ergebnis eines Kandidaten von unserer Partei bei einer Wahl in Balingen“, fügte er hinzu. Er könne damit sehr gut leben. Ob er in zwei Wochen noch mal zur Wahl antreten werde, könne er noch nicht sagen. „Das hängt davon ab, ob meine Frau damit einverstanden ist“, erklärte er. Aber darüber würden er und seine Frau am Sonntagabend reden. „Schau’n wir mal...“.

Sybille Fleischmann Foto: Thiercy

Sybille Fleischmann will Elan zeigen: Sie hat allen Grund zum Strahlen: Sybille Fleischmann belegte im Wähler-Ranking den zweiten Platz. Für den Wahlabend hatte sie sich bewusst für einen knallorangenen Blazer entschieden. Denn dies zeige auch nach außen, mit wie viel Power sie durch den Wahlkampf gegangen sei und mit wie viel Elan sie als Oberbürgermeisterin die Geschicke der Stadt künftig gestalten wolle. „Ich danke allen, die mich unterstützt haben und weiter unterstützen werden.“