2 Auf der Leiter: Auch Iris und Dirk Abel mit Team haben am Montag ebenfalls begonnen, Wahlplakate aufzuhängen. Foto: Dick

Das große Plakatatieren für die Oberbügermeisterwahl am 5. März hat begonnen. Die Porträts von Dirk Abel (CDU) und Erwin Feucht (Grüne) zieren seit Montag die Stadt. Nach dem Konterfei eines SPD-Kandidaten allerdings sucht man bisher vergeblich.















Balingen - Joke Herth, Vorsitzender des SPD-Ortsverbands Balingen, sagt auf die Frage, ob seine Partei denn auch noch jemanden ins Rennen schickt: "Aktuell können der SPD-Ortsverein und die SPD-Fraktion im Balinger Gemeinderat keinen Kandidaten präsentieren." Er weist dabei aber ausdrücklich auf den Bewerbungsschluss am 6. Februar hin: "Für mögliche Kandidaturen bleibt also noch ein wenig Zeit", meint Herth weiter. Die SPD sei weiterhin auf der Suche.

Während also die Sozialdemokraten noch suchen, machen sich Dirk Abel und Erwin Feucht noch sichtbarer, als sie das in den vergangenen Wochen in der Presse Presse und auf Social Media schon waren: Beide Kandidaten haben damit begonnen, ihre Plakate in und um Balingen aufzuhängen.

"Vermutlich keinen Stichwahl"

Dass es bisher nur zwei Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters gibt, stört Erwin Feucht nicht, im Gegenteil. Er sagt: "Das ist nicht schlecht, weil es dann vermutlich keine Stichwahl gibt. Dann fällt die Entscheidung gleich am 5. März."

Dirk Abel ist mit Ehefrau Iris zum Plakatieren auf die Eyachbrücke nahe des Jobcenters gekommen. Eine Stichwahl würde ihn nicht stören: "Das ist Demokratie", meint er. Aber es sei doch unwahrscheinlich, dass es bei nur zwei Kandidaten zur Stichwahl kommt.

Info: Podiumsdiskussion mit Feucht und Abel

"Was sind Sie für ein Typ?" und "Was packen Sie zuerst an?" oder "Was können Sie gar nicht?" – so könnten Fragen lauten, die die Balinger den Kandidaten der OB-Wahl am 5. März stellen. Dafür bietet der Schwarzwälder Bote eine Podiumsdiskussionen an. Für Montag, 27. Februar, lädt der Schwarzwälder Bote in die Balinger Stadthalle ein, Beginn ist um 19 Uhr. Mitglieder der Chefredaktion sowie Redakteurinnen und Redakteure aus der Lokalredaktion Balingen moderieren den Abend – damit sich die Leserinnen und Leser ein möglichst rundes Bild von Dirk Abel und Erwin Feucht machen können.