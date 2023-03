1 Kandidat für die OB-Wahl in Albstadt: Markus Ringle von den Grünen. Foto: Kienzler

Das Rennen um den Chefsessel im Albstädter Rathaus bleibt spannend: Markus Ringle, der mit 20,4 Prozent am Sonntag den dritten Platz belegt hatte, bleibt Kandidat für den zweiten Wahlgang am Sonntag, 19. März. Das hat er am Mittwochmittag mitgeteilt.

“Vielen Dank für 20,4 Prozent, für das Vertrauen, das Sie in mich gesetzt haben und Ihre Zuversicht, dass es auch in Albstadt gelingen kann, alte Pfade zu verlassen“ heißt es in Ringles Pressemitteilung, in der er sich an die Wähler wendet. „20,4 Prozent sind zwar noch lange keine Mehrheit, aber ein großer Schritt weg vom ‘Verharren im immer weiter so‘.“

Die Alternative soll auch im zweiten Wahlgang bestehen

Er sei angetreten, um „die dringend notwendigen Veränderungen in unserer Stadt herbeizuführen“ und wolle deshalb auch im zweiten Wahlgang diese Alternative anbieten – dass viele ihn in seiner Kandidatur bestärkt hätten, weil sie unter den anderen Kandidaten kein Angebot für sich ausgemacht hatten, hatte Markus Ringle mehrfach im Wahlkampf berichtet.

„Antriebslosigkeit und teilweiser Stillstand müssen beendet werden“, schreibt er an seine Wähler. „Ich stehe für gemeinsam definierte Prioritäten, klar kommunizierte Ziele und eine neue und gute Kultur des Miteinanders und der Teilhabe.“

„Gehen Sie bitte wählen! Albstadts Zukunft liegt in Ihrer Hand!“

Für die Neuwahl am 19. März wünscht sich Markus Ringle eine „deutlich höhere Wahlbeteiligung“ – auch aus diesem Aspekt heraus habe er sich gegen einen Rückzug entschieden und werde als Kandidat weiter zur Verfügung stehen. „Gehen Sie bitte wählen! Albstadts Zukunft liegt in Ihrer Hand!“, lautet sein Appell. Beim ersten Wahlgang hatte die Wahlbeteiligung bei 34,72 Prozent gelegen.