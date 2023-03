So geht’s den Kandidaten am Tag danach

Blumen für die Zweitplatzierte: OB Helmut Reitemann gratuliert Sybille Fleischmann. Sie will in Balingen aktiv bleiben. Rechts Wahlsieger Dirk Abel.

Die Wahlplakate werden abgehängt, der Kampf ums Rathaus ist entschieden. Wie der Sieger Dirk Abel gefeiert hat und weshalb sich die Zweitplatzierte Sybille Fleischmann trotzdem freut.









Durchschnaufen: Der Kampf um den Chefsessel im Balinger Rathaus ist entschieden. Doch wie geht es dem Wahlsieger und der Zweitplatzierten am Tag nach der alles entscheidenden Abstimmung? Wie haben sie Sieg oder Niederlage erlebt? Und wie geht es nun mit der Stabübergabe an den neuen OB weiter?

Dirk Abel hat nur sehr kurz geschlafen

Ja, wir haben noch nach der Auszählung gefeiert“, sagt Dirk Abel, der mit 56 Prozent der Stimmen von den Wählern ins Amt gehoben wurde. „Ich habe eher kurz geschlafen“, räumt er im Telefonat am Morgen danach ein, macht aber einen durchaus sehr frischen Eindruck. Die nächtliche Feier dürfte also nicht ausgeufert sein. Dazu blieb dem 45-Jährigen auch gar keine Zeit, denn die nächsten Aufgaben stehen bei ihm schon an.

Am Montag räumte er sein Wahlkampfbüro in der Innenstadt auf, hatte noch mal einen freien Tag. Aber danach geht es nun erstmal wieder an die bisherige Arbeitsstätte in Tübingen, ins Regierungspräsidium, wo Dirk Abel die Pressestelle leitet. „Die will ich ordentlich an den Regierungspräsidenten übergeben“, sagt er.

Abels Chef braucht jetzt einen neuen Sprecher

Dieser muss sich nun also einen neuen Sprecher für die Behörde suchen. Wobei das nicht überraschend kommt. Abel war mindestens seit dem ersten Wahlgang als aussichtsreichster Aspirant für den Posten in Balingen klar. „Meine Kollegen im Regierungspräsidium haben schon eher gewusst, dass ich nach Balingen wechsle als ich“, lacht er ins Handy.

Bei Stimmbezirk 20 ploppt das Siegerbier

Wann er am Sonntag gewusst habe, dass er der Wahlsieger sein würde? „Als 20 von 36 Stimmbezirken ausgezählt haben, da war mir klar, dass ich gewonnen habe. Da habe ich erst mal ein Bier aufgemacht“, sagt er. Und danach ging es mit der Familie und Freunden dann umgehend zur Auszählung ins Rataus-Foyer, wo er mit Beifall von den wartenden Bürgern begrüßt wurde.

Wie viele Bürger Abel tatsächlich wählten

Und nochmal nachgerechnet: Abel hat gesiegt, mit 56 Prozent der Stimmen. Da von insgesamt 27 881 Wahlberechtigten aber nur 11 643 tatsächlich zur Wahl gingen (42 Prozent) und Abel 6470 Stimmen bekam, hat er faktisch Rückendeckung nur von knapp jedem vierten Wahlbürger bekommen, 23,2 Prozent.

Einen Blumenstrauß bekam sie von OB Reitemann am Sonntagabend, den Chefposten nicht: Sybille Fleischmann erreichte wie im Wahlgang eins nur Platz zwei, mit 38,4 Prozent. Doch am Morgen nach der Wahl ist sie dennoch froh gelaunt: „Ich habe am Wahlabend und am Montag viele Rückmeldungen bekommen, viel Zuspruch, das war wirklich schön“, sagt sie im Telefonat.

Sybille Fleischmann hatte trotzdem Grund zur Freude

Und es gebe trotz der nicht gewonnenen Wahl sehr Positives: „Bei mir haben sich junge Menschen gemeldet, die mich unterstützt haben und dann merkten, wie wichtig Kommunalpolitik ist. Die wollen sich jetzt selbst in der lokalen Politik engagieren, das finde ich wunderbar!“

Auch Angriffe unter der Gürtellinie

Der Wahlkampf habe allerdings nicht nur Freude gemacht, schildert sie im Rückblick. „Es gab einige Angriffe gegen mich, die waren echt unter der Gürtellinie“. Per Mail seien diese bei ihr angekommen. Was genau die Angriffe waren, behält sie für sich. „Aber ich habe gemerkt, dass ich damit gut umgehen konnte und mich das nicht belastet hat.“

Nun sind bald alle Plakate wieder abgehängt und der Wahlkampf Geschichte. Alle Kandidaten sind froh, dass es in diesen langen Wochen so fair und sachlch zuging. Das hatten auch die Bewerber aus Runde eins so erklärt.