1 Noch-OB Helmut Reitemann gibt die Namen der vier für den zweiten Wahlgang zugelassenen Bewerber bekannt. Foto: Schnurr

Überraschungen gibt es vor der entscheidenden zweiten Runde der Oberbürgermeister-Wahl keine: Nachdem drei Bewerber zurückgezogen haben, gehen eine Frau und drei Männer in den Endspurt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Punkt 18 Uhr war am Mittwochabend Bewerbungsschluss. Im Briefkasten des Rathauses lagen da zwar keine Unterlagen mehr. Der Gemeindewahlausschuss mit seinem Vorsitzenden, dem scheidenden Oberbürgermeister Helmut Reitemann, hat dennoch die vorgeschriebene Sorgfalt walten lassen, die zuvor eingegangenen Bewerbungen formal geprüft und dann genehmigt.

Punkt 19 Uhr gab Reitemann bekannt: Am Sonntag, 19. März, werden vier Bewerber auf den Stimmzetteln stehen, eine Frau und drei Männer. Es hat sich weder ein weiterer Bewerber zurückgezogen, noch ist ein unerwarteter Kandidat auf den Plan getreten.

„Der Bürger, das unbekannte Wesen“ wird letztlich entscheiden.

Erwin Feucht, Siegfried Schäfer und Dominik, die am 5. März die Plätze drei bis fünf nach Stimmen erreicht haben, hatten bereits vor dem Bewerbungsschluss angekündigt, kein zweites Mal antreten zu wollen. Auf eine Kandidatur hatte auch Karlheinz Baumeister verzichtet, der nicht für den ersten Wahlgang zugelassen gewesen war.

Die sieben Mitglieder des Gemeindewahlausschuss äußerten sich in der kurzen Sitzung am Mittwochabend mit Blick auf den zweiten Wahlgang erwartungsvoll: „Schauen wir mal, was rauskommt. Es wird nochmal spannend. Der Bürger, das unbekannte Wesen“ werde letztlich entscheiden.

Geheimfavorit steht nicht auf dem Wahlzettel

Ein Kandidat, auf den einige Balinger womöglich gehofft haben, wird allerdings erneut fehlen: Bürgermeister Ermilio Verrengia. Er hatte im ersten Durchgang 131 Stimmen erhalten, obwohl sein Name nicht auf dem Wahlzettel stand, und damit nur 46 weniger als der siebtplatzierte, reguläre Bewerber Stefan Buck.

Am 19. März gilt er manchen weiterhin als Geheimfavorit, obgleich unwahrscheinlich ist, dass Verrengia einen Überraschungssieg tatsächlich annehmen würde. Er wurde erst im Dezember 2021 zum Balinger Bürgermeister gewählt.

Vier Namen stehen am 19. März auf dem Stimmzettel

Dirk Abel, geboren 1977, wohnt in Mössingen

Robert Weinmann, geboren 1968, wohnt in Dotternhausen

Stefan Buck, geboren 1975, wohnt in Stockenhausen

Sybille Fleischmann, geboren 1972, wohnt in Balingen