OB-Wahl 2026 in VS: Tritt Jürgen Roth noch mal an? Jetzt ist die Entscheidung gefallen

Im kommenden Jahr steht die Oberbürgermeisterwahl in VS an. Seit seit 2019 ist hier Jürgen Roth im Dauereinsatz. Jetzt hat er verraten, ob er sich noch mal zur Wahl stellt.
Seit dem 1. Januar 2019 hat Jürgen Roth quasi kein Privatleben mehr. Ein Terminkalender, der aus allen Nähten platzt. Sitzungen, Verhandlungen, Vereinsfeste, Verbandsversammlungen, Sprechstunden, Eröffnungen, Beerdigungen – und manch schwere kommunalpolitische Geburt. Ein 24-Stunden-Tag mit Inhalt für zwei oder drei. Auf zwei Schultern die Last einer 90 000-Einwohner-Stadt tragen. Was klingt wie ein Alptraum, aus dem manch einer wohl flüchten wollte, ist Roths Vergangenheit und Zukunftstraum gleichermaßen.