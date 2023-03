Kein City-Bus zu den Mega-Events in Nagold

Das ist was los in der Stadt: Nagold rüstet sich wieder für Veranstaltungen.

In Nagold ballen sich in diesem Jahr die Großveranstaltungen vor allem in den Sommermonaten. Könnten Rikschas die Innenstadt barrierefrei zugänglich machen? Oder doch lieber ein Buszubringer?









Eigentlich ging es in der Sitzung des Kultur-, Umwelt- und Sozialausschusses (Kusa) um die aktuellen Veranstaltungsplanungen für Nagold für das laufende Jahr. Doch die Räte machten sich angesichts einer Überlappung von Mega-Events etwa im kommenden Sommer vor allem Sorgen um eine eventuell notwendige Verkehrslenkung der mutmaßlich sich überschneidenden Besuchermassen.

Eines dieser ganz großen Festwochenenden, das vor allem für reichlich Staus auf den Nagolder Verkehrswegen sorgen könnte: das vierte Juli-Wochenende (21. bis 23.), wenn sich neben dem Keltenfest am Krautbühl und im Kleb die Schaulustigen auch zum großen 100-jährigen Jubiläumswochenende der Firma Häfele aufmachen.

Müsste man da nicht irgendwie präventiv tätig werden, war die Überlegung von Rose Hauenstein, um das ganz große Verkehrs-Chaos zu verhindern? Wobei sich die Grünen-Stadträtin auch „ganz grundsätzlich“ Gedanken darüber machte, wie man zu solchen Events die Zugänglichkeit der Stadt für zum Beispiel gehbehinderte Menschen möglichst barrierefrei gestalten könnte. Was, so Hauenstein, durchaus auch als ein Hinweis auf die Wiedereinrichtung des kostenloses City-Busses in Nagold verstanden werden könnte.

Offensichtlich ist das aber ein ’rotes Tuch’ für Oberbürgermeister Jürgen Großmann. Der City-Bus sei „bei uns kein Thema!“ Der seinerzeitige Erfolg des City-Busses habe allein auf dessen kostenlosem Mitfahrangebot beruht. Aber die Zeit für solche Geschenke an die Bürger sei unwiederbringlich vorbei.

„Wir haben nicht den Spielraum“ als Stadt „weitere Leistungen zu schultern“ - neben denen, die bereits reichlich auf den Todo-Liste der Stadt stünden. Worüber man stattdessen vielleicht einmal nachdenken könne – um den von Hauenstein erwähnten barrierefreien Zugang der Innenstadt zu erreichen: Vielleicht „könnten Rikschas“ solche Anforderungen übernehmen. „Warum das nicht mal ausprobieren?“, so der OB.

Buslinie zu den Teilorten

Einen Bus jedenfalls werde man nicht mehr durch die Marktstraße fahren lassen. Und überhaupt - „bevor wir einen Bus im Kreis fahren lassen“, sei die „Anbindung der Ortsteile“ für den Aufbau „eines attraktiven Stadtverkehrs“ die „noch viel größere Kugel“, die es als öffentlichen Auftrag zu bewältigen gebe. Dem konnte SPD-Fraktionschef Daniel Steinrode als Vollmaringer Ortsvorsteher nur zustimmen: Würde ein Angebot wie der City-Bus ordentlich bepreist, würde er sofort nicht mehr genutzt werden. Eine Buslinie zu den Teilorten hätte aber immer Aussicht auf reichlich Frequenz, zumal – wie OB Großmann zusätzlich ergänzte – wenn man die „wachsenden Industrieparks“ auf dem Wolfs- oder auch den Eisberg mit als Ziel einschließe.

Und was ist nun mit den voraussichtlichen Verkehrsaufkommen zu den Mega-Festwochenenden und der dafür nötigen Verkehrslenkung? Auch hier winkte Großmann die Bedenken seine Räte mit großem Selbstverständnis erst einmal ab: Nagold sei „solche Besuchermassen gewohnt“, wie sich etwa bei der Landesgartenschau immer wieder eindrucksvoll bewiesen habe. „Das können wir gut händeln!“