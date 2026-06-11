Hiobsbotschaft aus dem Rathaus: Die Stadt Lahr darf ab sofort nur noch zwingend notwendige Ausgaben tätigen. Das sind die Gründe – und die Auswirkungen.

Die Finanzsituation der Stadt Lahr ist so prekär wie noch nie: Mit sofortiger Wirkung hat OB Markus Ibert am Donnerstagmittag eine Haushaltssperre ausgerufen. Diese soll die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt sicherstellen – trotz des wohl deutlich höher als erwartet ausfallenden Haushaltsdefizits. Die Verwaltungsspitze hatte am Donnerstag kurzfristig zu einer Pressekonferenz eingeladen, um zentrale Fragen zu klären.

Was ist eine Haushaltssperre?

Eine Haushaltssperre bedeutet, Ausgaben vorübergehend auf das Notwendige zu reduzieren. Ausgaben sind nur noch möglich, wenn gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen bestehen, wenn Aufgaben unaufschiebbar oder unverzichtbar für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs sind, wenn Gefahr im Verzug ist oder wenn sonst ein wirtschaftlicher Schaden entstehen würde. Die Haushaltssperre gilt bis auf weiteres bis Ende des Jahres. Die Stadt kann sie, bei Verbesserung der finanziellen Situation, vorzeitig aufheben. Die Sperre gilt ab sofort, der Gemeinderat soll sie am 22. Juni bestätigen. Lahr ist aktuell die einzige Kommune im Ortenaukreis, die sich eine Haushaltssperre auferlegt hat.

Was sind die Gründe?

Die angespannte finanzielle Situation der Stadt ist längst kein Geheimnis mehr. Nun zeichnet sich jedoch eine (weitere) drastische Verschlechterung ab. Wie Ibert mitteilte, geht die Verwaltung von Ausfällen in Höhe von rund zehn Millionen Euro bei der Gewerbesteuer aus. Das ist fast ein Drittel des ursprünglichen Ansatzes in Höhe von 34,5 Millionen Euro. Zwei Millionen Euro könne man noch kompensieren, so Ibert, am Ende würde sich aber das Defizit von 1,5 auf 9,5 Millionen Euro erhöhen. Zur Erinnerung: Für die kommenden drei Jahre war bereits jetzt ein zweistelliges Millionendefizit eingeplant.

Wie wirkt sich die Haushaltssperre aus?

OB Ibert betonte eingangs, dass man aktuell „viele Fragen noch nicht beantworten“ könne. Die städtischen Mitarbeiter seien ebenfalls erst am Donnerstag über die Sperre informiert worden. „Es ist für uns alle Neuland“, sagte Lahrs Erster Bürgermeister Guido Schöneboom. Für sein Dezernat versicherte er, dass die Betreuung in Kitas und Schulen gewährleistet wird, da dies zu den Pflichtaufgaben gehöre. Man setze jedoch auf Verständnis, dass sich die Einrichtungen „auf das Notwendigste konzentrieren“ werden. Was das bedeutet, ließ er offen. Im Bereich Sicherheit und Ordnung sehe er keine gravierenden Auswirkungen, im Bereich Kultur werde man noch in die Abstimmung gehen. Baubürgermeister Tilman Petters hob hervor, dass die Infrastruktur aufrecht erhalten wird, ebenso für alle Aspekte der Verkehrssicherheit Ausgaben möglich sein werden. „Schönheitsoperationen“, also aufschiebbare Maßnahmen, würden jedoch auf die Prüfliste gestellt.

Was ist mit dem Klinikum und der Chrysanthema?

Die Blumenschau sowie die Erschließung des Areals für das neue Krankenhaus sind Beispiele, welche Ausgaben noch getätigt werden dürfen. Würde man auf die Chrysanthema verzichten, so Ibert, würde ein (größerer) wirtschaftlicher Schaden entstehen. Beim Klinikum gibt es die vertragliche Verpflichtung, das Areal baufertig an den Kreis als Bauherr zu übergeben. Wie kleinteilig sich die Haushaltssperre auswirken kann, machte Schöneboom deutlich: Es könne sein, dass die Mediathek keine neuen Bücher mehr bestellen darf. „Die Haushaltssperre wird zu spürbaren Einschnitten führen“, blickte Ibert voraus.

Was tut die Stadt gegen das Millionendefizit?

„Um Ausgaben zu reduzieren, werden wir ein weiteres Maßnahmenpaket schnüren“, kündigte der OB an. Zudem appellierte er ein weiteres Mal an Bund und Land, den Kommunen „angemessene Finanzmittel“ zur Erfüllung der Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Viel Zuversicht versprühte Ibert jedoch nicht: „Solange die Wirtschaft nicht in Schwung kommt, wird es sich nicht verbessern.“ Der OB verwies darauf, dass die Wirtschaftswachstumsprognosen in Deutschland inzwischen deutlich pessimistischer ausfallen als noch Mitte 2025. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadt mit der Erstellung des Haushaltsplans 2026 begonnen. „Es war alles gut, bis zur Eskalation im Iran“, verwies der Rathauschef auf die weltpolitische Lage. Kämmerer Markus Wurth ergänzte, dass sich die Entwicklung nun voll niederschlage. Die Wirtschaft in Lahr sei zwar breitgefächert, doch in allen Branchen würde man die Probleme zu spüren bekommen.

Gab es eine Alternative zur Haushaltssperre?

Offenbar nein. Auch um die von Gemeinderat beschlossene Schuldengrenze einzuhalten, „durften wir es auf keinen Fall weiterlaufen lassen“. Schöneboom ergänzte, dass es auch darum ging, die kommenden Jahre einen genehmigungsfähigen Haushalt auf die Beine zu stellen. „Wir werden das Beste darauf machen“, blickte der OB am Ende der Pressekonferenz nach vorne.

Hockeyplatz noch nicht vom Tisch

Die Vorberatung über den Baubeschluss des neuen Hockeyplatzes wurde am Mittwochabend von der Tagesordnung des Technischen Ausschusses abgesetzt (wir berichteten). War die Haushaltssperre der Grund? Nein, betonte die Verwaltungsspitze am Donnerstag. Der Gemeinderat wird wie geplant am Montag, 22. Juni, über den Baubeschluss beraten. Ibert verwies darauf, dass der Hockeyplatz eine Investition sei, die man unter Vorbehalt eine besseren Finanzsituation beschließen könne.