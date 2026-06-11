Hiobsbotschaft aus dem Rathaus: Die Stadt Lahr darf ab sofort nur noch zwingend notwendige Ausgaben tätigen. Das sind die Gründe – und die Auswirkungen.
Die Finanzsituation der Stadt Lahr ist so prekär wie noch nie: Mit sofortiger Wirkung hat OB Markus Ibert am Donnerstagmittag eine Haushaltssperre ausgerufen. Diese soll die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt sicherstellen – trotz des wohl deutlich höher als erwartet ausfallenden Haushaltsdefizits. Die Verwaltungsspitze hatte am Donnerstag kurzfristig zu einer Pressekonferenz eingeladen, um zentrale Fragen zu klären.