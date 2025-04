OB spricht von „illegaler Müllentsorgung“: Darum belasten Schrottautos die Lahrer Stadtkasse

In Lahr nimmt eine besondere Unsitte zu: Immer häufiger werden nicht zugelassene Autos auf öffentlichen Straßen und Flächen abgestellt – und nie wieder abgeholt. OB Markus Ibert spricht von einer „illegalen Müllentsorgung auf Kosten der Steuerzahler“.

Schrottautos werden immer mehr zum Problem der Stadt Lahr: Auf öffentlichen Straßen und Flächen werden immer wieder nicht zugelassene oder abgemeldete Fahrzeuge abgestellt und offensichtlich illegal entsorgt, wie die Stadtverwaltung nun in einer Pressemitteilung kritisiert.

Viele dieser Fahrzeuge seien demnach nie in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen worden. Häufig fehlen sowohl Kennzeichen als auch die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN), so dass eine Ermittlung des Halters nicht möglich ist. Infolgedessen bleibt die Stadt Lahr auf den Entsorgungskosten sitzen – und damit letztlich die Allgemeinheit, wie in der Pressemitteilung hervorgehoben wird. „Das Abstellen von Schrottfahrzeugen auf städtischen Flächen ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine illegale Müllentsorgung auf Kosten der Steuerzahler“, betont dementsprechend Oberbürgermeister Markus Ibert.

Lesen Sie auch

Umweltbelastungen müssen beseitigt werden

Auf öffentlich gewidmeten Straßen gilt ein abgemeldetes Fahrzeug als unerlaubte Sondernutzung. Dafür wird ein Verwarnungsgeld in Höhe von 55 Euro fällig, wie die Stadt informiert. Zusätzlich bringt der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) einen roten Punkt mit einer Frist zur Entfernung des Fahrzeugs an. Sollte es nach dem Ablauf der Frist nicht entfernt sein, wird es abgeschleppt und auf einen Verwahrplatz transportiert. Die Kosten für diesen Vorgang belaufen sich auf etwa 250 Euro. Falls ein Halter ermittelt werden kann, werden ihm die Kosten selbstverständlich in Rechnung gestellt. Oft bleibt die Stadt Lahr jedoch auf diesen Kosten sitzen.

Die Schrottfahrzeuge animieren auch zu gefährlichem Vandalismus

Zudem muss der Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL) die Umweltbelastungen wie auslaufendes Öl, Benzin, Brems- und Kühlerflüssigkeit beseitigen. Und das kann im Einzelfall sehr teuer werden: Wenn Öl oder Kraftstoff in den Boden versickert, muss dieser aufwendig aufgenommen, entsorgt und die Fläche wiederhergestellt werden – auf befestigten Flächen kann das Öl zudem in die Kanalisation gelangen. Die abgestellten Schrottfahrzeuge animieren auch zu Vandalismus, wodurch Scherben, Lack und Müll in die Umgebung gelangen, heißt es in der städtischen Pressemitteilung weiter.

Alte Autos enthalten neben recycelbaren Wertstoffen auch umweltgefährdende Substanzen wie Bremsflüssigkeiten, Motor- und Getriebeöle, Blei in der Autobatterie oder FCKW als Kühlmittel der Klimaanlage. Diese Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Eine fachgerechte Entsorgung ist zwingend erforderlich, um ökologische Schäden zu vermeiden.

Unsere Empfehlung für Sie Aufreger in Lahr Zwei Schrottautos sorgen für Ärger Aufreger: Demolierte Fahrzeuge am Schutterlindenberg und bei der "Arena"

Die Überlassung, Rücknahme sowie die fachgerechte Entsorgung von Altfahrzeugen sind in der Altfahrzeugverordnung geregelt. Sie verpflichtet die Fahrzeughersteller, flächendeckende und kostenlose Rücknahmemöglichkeiten zu schaffen. Nur in einem Demontagebetrieb oder einer zugelassenen Annahmestelle ist eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Nicht nur in Lahr ein Problem

Auch andere Gemeinde haben mit Schrottautos (und oft auch mit „Fahrradleichen“) zu kämpfen. Das hat eine aktuelle Umfrage der Deutschen Presseagentur unter mehreren Großstädten ergeben. Demnach wurden im vergangenen Jahr etwa in Hamburg bis Anfang Dezember mehr als 2900 halterlose Autos aufgefunden. Im Vorjahr waren es noch knapp 400 weniger gewesen.