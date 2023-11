OB schaltet Lichter an

1 Bis zum 22. Dezember ist der Offenburger Weihnachtsmarkt nun für Besucher geöffnet. Foto: Armbruster

Eine Rollschuhbahn, Lasershows, Vorlesen für die Jüngsten – das und vieles mehr gibt es zu entdecken auf dem am Dienstag eröffneten Weihnachtsmarkt in Offenburg. Unter anderem an Lichtern hat die Stadt wieder aufgerüstet.









So früh wie selten hat der Offenburger Weihnachtsmarkt seine Tore geöffnet: Am Dienstagnachmittag schaltete OB Marco Steffens die Festbeleuchtung ein – und gab so den offiziellen Startschuss.