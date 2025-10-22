OB Roth nutzt die Bühne: In VS trifft Wirtschaft auf Wahlkampf

Der Wirtschaftsempfang in VS wird zu OB Roths Wahlkampfauftakt. Ein Abend der ernsten Töne zur Automobilbranche – zwischen politischer Bilanz und Branchen-Realität.
Proppevoll war sie nicht, die Schwenninger Neckarhalle beim zehnten Wirtschaftsempfang der Stadt Villingen-Schwenningen am Dienstag – und doch war das Interesse am Format immerhin so groß, dass sie gut gefüllt war. Und das obgleich das Thema des Keynote-Speakers eines war, das seit Jahren bei Vorträgen und Impulsen für die Wirtschaft hoch- und runtergebetet wird: „Die Zukunft der Automobilindustrie“. Immerhin hatte man mit Stefan Bratzel, dem Direktor und Gründer des Centers of Automotive Management, einen renommierten Experten für die Transformation der Branche als Redner an Land gezogen.