Der Mittsommerlauf bringt Nagold in Bewegung

8 Und los geht’s: 63 Mannschaften nahmen am Mittsommerlauf 2022 teil. Foto: Fritsch

Hunderte Läufer und Zuschauer waren am Freitagabend dabei beim Mittsommerlauf in Nagold – ein sportlicher Wettbewerb und ein fröhliches Happening. Dem verregneten Start in den Mittsommer-Abend zum Trotz.















Nagold - "1,1 Kilometer sind nicht zu unterschätzen", sagt Markus Kummert, CSO (Chief Sales Officer, also Verkaufsleiter) beim Nagolder Bauelementespezialisten Endrich. Dennoch habe es voll Spaß gemacht. "Es", das ist der vierte Mitsommerlauf der Leichtathleten des VfL Nagold, zu dem am Freitagabend knapp 500 Sportlerinnen und Sportler aus 63 Teams von Unternehmen, Vereinen, Schulen und Gruppen angetreten waren. Ein neuer Teilnehmerrekord übrigens.

Start ist am Longwy-Platz

Die Länge des Parcours: 1,1 Kilometer. Vom Start am Longwy-Platz nagoldabwärts bis zum Wehr, dann wieder flussaufwärts durch den Kleb und wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Die Teilnehmenden dürften wohl froh gewesen sein, dass die Temperaturen am Freitagabend nicht bei 30, sondern eher bei 20 Grad gelegen haben. Trotzdem floss der Schweiß, Erfrischungen wurden gereicht. In die laute Musik mischten sich Jubel und Anfeuerungsrufe der vielen hundert Zuschauenden und der Teammitglieder, denn es lief immer nur eine aus dem Team. Auf einer digitalen Anzeigetafel war der jeweilige Name der Läuferinnen und Läufer zu sehen.

Endrich, einer der Hauptsponsoren der Veranstaltung, hatte je ein Frauen- und ein Männerteam am Laufen, die Männer haben 18 Runden mit 20,7 Kilometern geschafft, die Frauen 14 mit 16,1 Kilometern. Das war gut, reichte aber nicht ganz zum Sieg.

25 Runden mit 28,75 Kilometern

Auf dem Siegertreppchen landete die Mannschaft Infinex-Runners 2 aus Haiterbach. Sie drehten 25 Runden mit insgesamt 28,75 Kilometern. Der schnellste Läufer kam ebenfalls aus diesem Haiterbacher Unternehmen: Marc Corin Steinsberger lief die Runde in drei Minuten und acht Sekunden. Sein Team, Infinex-Runners 1 belegte den zweiten Platz der Gesamtwertung. Alle Teams und deren Rang finden sich auf der Webseite des VfL Nagold.

Die Siegerehrung aber fand noch spät auf dem Roten Teppich am Vorstadtplatz statt. Oberbürgermeister Jürgen Großmann (der selbst im Team Stadtverwaltung drei Runden mitgelaufen ist, und so entscheidend zu den 17 Runden und zu Platz 34 beigetragen hat) sagte, Sport tue der Innenstadt gut. "Ein richtiges Happening", rief der OB und begann zusammen mit Christiane Endrich die Preise zu verleihen.

Die fitteste Schulklasse

Bereits früher am Abend ist die "fitteste Schulklasse des Kreises Calw" der Klassenstufen 5 bis 8 ermittelt worden. Besonders erfolgreich war dabei die Christiane-Herzog-Realschule (CHR). Die beste Zeit (18:39) hatte das Achtklässler-Team "Subway Surfers", gefolgt von der Mannschaft mit Namen "XYZ" (7. Klasse, 19:05), dem "Nike Team" (6. Klasse, 20:06) und der Fünftklässler-Truppe "Die lahmen Enten" (20:28).