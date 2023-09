Ortsvorsteher Rolf Mauch berichtete den rund 30 Interessierten im Sportheim, dass die Verwaltung intern bereits einige Kernthemen wie den Brückenzustand in der Bachstraße, die energetische Versorgung, Digitalisierung in der Verwaltung und den Stand beim Blockhaus vorbesprochen hatte. Ibert, der zuletzt vor zwei Jahren zu einem seiner Stadtteiltage in Sulz gewesen war, erinnerte daran, „dass viele Dinge bei uns bereits gut funktionieren, was nicht immer nur als selbstverständlich angenommen werden sollte“. Es sollte darum gehen, in Lahr „auch in Zukunft gemeinsam nach besseren Lösungen zu suchen“.

Ein großes Thema, mit dem Ibert aus Sulz über einige Jahre schon konfrontiert wird, ist die Funkmast-Problematik. Anwohner der Weingartenstraße, die in unmittelbarer Nähe des Masts auf dem Feuerwehrhaus leben, machten auf damit einhergehende Belastungen aufmerksam. „Diese Frequenz-Werte sind auf Dauer für den Menschen nicht gut. Wir fühlen uns mit der Situation nicht wohl“, war die klare Botschaft. Da der Anbieter-Vertrag 2025 auslaufe, wurde Ibert dazu aufgerufen, sich für einen Ersatz-Standort des Masts außerhalb der Ortslage einzusetzen.

OB und Ortsvorsteher zeigten Verständnis für das Anliegen. Es gehe darum, den Vertrag fristgerecht zu kündigen, allerdings sah Mauch auch die Anbieter in der Pflicht, sich hinsichtlich eines neuen Standorts einzubringen. Der OB warnte, nicht selten gingen Anbieter „dorthin, wo der geringste Widerstand zu erwarten ist“.

Bedeutet: In Sulz solle möglichst Einigkeit herrschen, sich keinen Funkmast auf das private Dach zu setzen. Zuhörer sahen die Volksvertreter in der Pflicht, die Bürger zu schützen. Eine andere Stimme wies darauf hin, dass heutzutage ein einziger Mast für alle Anbieter Usus sei. Darauf sollte hingesteuert werden.

Natürlich ging es auch um das Sulzer Blockhaus, bei dem die Frage im Raum steht, ob der massive Bau nach Art und Umfang seines Gebrauchs überhaupt legal ist (wir haben berichtet). Das Blockhaus ersetzte das marode Bangertshisli im Sulzbachtal, das jahrzehntelang Waldbesuchern Zuflucht bei Unwettern und anderen Gefahren geboten hatte.

Ein Zuhörer konnte Unterschiede, die zwischen der alten Hütte früherer Jahre und dem heutigen Blockhaus gemacht würden, nicht nachvollziehen. Der Ortsvorsteher erläuterte, bei der alten Hütte habe es sich um eine Waldhütte mit Baumschule gehandelt.

Zuhörer äußert sein Unverständnis für Probleme beim Blockhaus

Ibert ergänzte, Zeiten änderten sich, aktuell müsse den Voraussetzungen für eine verfahrensfrei zu errichtende Schutzhütte Rechnung getragen werden. Dafür würden unter anderem bauliche Voraussetzungen geschaffen, zwischen Blockhaus-Team und Verwaltung bestünde dafür gutes Einvernehmen.

Beim Glasfaser-Ausbau läuft aktuell die Auswertung, ob die notwendige Quote von stadtweit 33 Prozent Interessierten an einem Vertrag mit der Deutschen Glasfaser zustande kommt. Wird die Zahl unterschritten, käme der Ausbau nicht zustande. Zur Kritik an suboptimal ausgeführten Glasfaser-Arbeiten in Umland-Kommunen wie Neuried oder Friesenheim sagte Ibert zum Thema von der Deutschen Glasfaser eingesetzter Subunternehmer, es sei „aktuell schwierig, genügend Firmen für den Ausbau zu finden“.

Er kündigte aber an, die Stadt wolle eigenes Fachpersonal, entweder auf der eigenen Lohnliste oder beauftragt, bei den Maßnahmen dabei haben, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu garantieren.

Zum Zeitfenster sagte der OB, dass der Ausbau 2027 abgeschlossen sein solle. Ortsvorsteher Mauch war nicht so optimistisch: „Eure Enkel werden sich freuen“, meinte er ironisch, an die Anwesenden gewandt.

Mehrere Themen brachte der Förderverein „Sulzer Heimatgut“ vor. Der Vorsitzende Bernd Matthis rief in Erinnerung, dass der Verein den Archiv-Raum im Speicherbereich des Rathauses aus Brandschutzgründen nicht nutzen dürfe. Der geplante Ausbau gehe trotz vieler Gespräche mit der Verwaltung nicht voran, eine Verschiebung folge der nächsten. Er bat um einen Fortgang des Themas. Mauch bedauerte, das stockende Thema hake, weil keine Handwerker zu bekommen seien.

Diskutiert wurde auch über Waldwege und Bänke im Sulzer Wald. Der These, die Stadt könne die Haftung für Waldwege um Lahr übernehmen, erteilte Ibert eine schnelle, klare Absage. „Wir sind nicht bei Wünsch-dir-was, sondern sollten bei den Realitäten bleiben“, mahnte er. Wenn etwas passiere, seien Revierleiter Matthias Neumaier oder aber die Stadtverwaltung sofort in Haftung. Vorschriften seien hierzulande, wie sie seien, daran halte sich die Stadt.

Am Rande sprach Geschäftsführerin Regina Ostermann über den Landwirtschaftlichen Erhaltungsverband (LEV) und stellte diesen näher vor. In Sulz wird am Samstag, 18. November, von 8 bis 15 Uhr der 16. Landschaftspflegetag veranstaltet. Im Rahmen des Projekts „Ehrensache Natur“ ist dabei eine Maßnahme auf den oberhalb des Sportplatzes gelegenen, ehemaligen Rebterrassen vorgesehen.