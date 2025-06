OB-Kandidat in Horb: Das sind die Termine von Sven Bach

Mit einer Auftaktveranstaltung im Quartier 77 hat der Horber Unternehmer und Gemeinderat Sven Bach am 4. Juni seine Kampagne für die OB-Wahl gestartet.

Mehr als 50 interessierte Bürger nahmen teil, um sich aus erster Hand über die Ziele und Ideen des Kandidaten zu informieren. Unter dem Motto „Gestalten statt verwalten“ präsentierte Bach seine Vision für ein zukunftsfähiges Horb, das alle Stadtteile aktiv einbinden soll. Mit Tatkraft, innovativen Ansätzen und dem Mut zur Veränderung wolle er Horb zukunftsfähig gestalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bach, der in seiner Branche bundesweit bekannt ist, wolle mit seiner Kandidatur seine langjährige Erfahrung und sein großes Netzwerk aus Wirtschaft, Verwaltung und Gesundheitswesen in die Stadtentwicklung einbringen, um in Horb notwendige Modernisierungen voranzutreiben.

Sein Team schreibt: „Seine Schwerpunkte liegen auf einer bürgernahen und digitalen Verwaltung, einer soliden Haushaltsführung, der Stärkung des Ehrenamts sowie dem gezielten Ausbau von Infrastruktur und Mobilität. Bei der Modernisierung wird Bach ebenfalls von einem Kreis aus Experten beraten, zu denen unter anderem der Horber Projektberater und ehemalige Gemeinderat Holger Zimmermann zählt, der zuvor ebenfalls als Kandidat für das Amt gehandelt wurde.“

Die Veranstaltung im Quartier 77 bot den Teilnehmenden die Möglichkeit, persönlich mit Sven Bach ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und eigene Anliegen einzubringen. Der direkte Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern stehe für ihn im Mittelpunkt des Wahlkampfs.

Kommende Termine

In den kommenden Wochen plant der Kandidat weitere Veranstaltungen in den Stadtteilen, um den Dialog vor Ort zu intensivieren. Folgende Termine stehen bereits fest: Freitag, 13. Juni, 19 Uhr in Rexingen/Ihlingen, Sportheim Rexingen, 25. Juni, 19 Uhr Mühlen/Ahldorf/Mühringen, Sportheim SV Mühlen, 1. Juli, 19 Uhr Altheim Grünmettstetten, Narrenheim Altheim Mitte, 2. Juli, 20 Uhr Kernstadt/Hohenberg, Rundhalle Hohenberg, 3. Juli, 19 Uhr Bildechingen, Straubs Krone, 7. Juli, 19 Uhr Nordstetten/Betra/Dettensee/Isenburg, Sportheim Nordstetten, 9. Juli, 19 Uhr Talheim, SFO Sportheim Talheim West, 10. Juli, 19 Uhr Dettingen/Bittelbronn/Dießen/Dettlingen, Adler Dettingen.

Die Oberbürgermeisterwahl in Horb findet am Sonntag, 13. Juli, statt. Weitere Informationen zu Sven Bach und seinem Wahlprogramm sind auf seiner Webseite www.sven-fuer-horb.de zu finden. Ein Kontakt für Rückfragen ist möglich unter E-Mail kontakt@sven-fuer-horb.de.