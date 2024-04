Deshalb bewirbt sich Rosenberger in Esslingen

OB in Horb will Landrat werden

1 Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger vor dem Abschied? Er möchte Landrat von Esslingen werden. Foto: Jürgen Lück

Das ist ein Paukenschlag zum Wochenstart: Horbs OB Peter Rosenberger bewirbt sich in Esslingen. Dort möchte er der neue Landrat werden. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät er, was die Gründe für diesen Schritt sind und wie es nun weitergeht.









Er versucht es wieder woanders. 2015 wollte Peter Rosenberger (CDU) Oberbürgermeister in seiner Heimatstadt Mannheim werden. Doch gegen Amtsinhaber Peter Kurz (SPD) konnte er sich damals im zweiten Wahlgang knapp nicht durchsetzen. Der Abwanderungswille von Rosenberger blieb in Horb nicht störungsfrei. So mancher Horber sprach seinem Oberbürgermeister die Verbundenheit zur Stadt ab. Es dauerte einige Zeit, bis Gras über die Sache gewachsen war.