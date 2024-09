„Ob Gassen“ Schömberg: Wird der Spielplatz aufgewertet oder muss er Bauplätzen weichen?

1 Der Spielplatz am Enzianweg ist nicht besonders einladend. Wie wird er in Zukunft aussehen? Foto: Marschal

Der Zustand und Fortbestand des Spielplatzes „Ob Gassen“ am Enzianweg beschäftigte am Mittwochabend die Gemeinderäte.









Vor einigen Wochen wandte sich eine Schömberger Bürgerin in einer E-Mail an die Stadtverwaltung, mit dem Anliegen den Spielplatz „Ob Gassen“ in der Enzianstraße mit Spielgeräten aufzuwerten. „Leider mussten wir nach unserem ersten Besuch feststellen, dass dieser sehr trostlos und nicht ansprechend für Kinder ist, schreibt die Frau, die im Frühjahr mit ihrer Familie nach Schömberg gezogen ist. Der Sandkaste sei verschmutzt und weder abgedeckt noch mit einem Sonnensegel für heiße Tage versehen. Außerdem hingen am Schaukelgestell keine Schaukeln. „Die Rutsche und die Wippe sind ok, allerdings für größere Kinder nicht attraktiv“, moniert die Mutter eines fünfjährigen Mädchens. Sie regte an, dass der Spielplatz um weitere Spielgeräte ergänzt wird, wie beispielsweise ein Trampolin, Wipptiere und Balken zum Balancieren. Außerdem sollten ihrer Meinung nach Schaukel und Sandkasten erneuert werden.