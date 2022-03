1 Nagold sucht nach Ansätzen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Auf vielen Neubauten im Riedbrunnen sind Photovoltaikanlagen auf den Dächern installiert. Foto: Kunert

Nagold - "Wir wollen in das Thema einsteigen", erklärte Nagolds OB Jürgen Großmann – "ein echtes Mega-Thema!" Es gehe jetzt im ersten Schritt um die "gebäudescharfe Erfassung" des Wärmebedarfs "auf der Gesamtgemarkung". Meint: Für wirklich jedes Nagolder Gebäude soll der individuelle Wärme-, beziehungsweise Energiebedarf ermittelt werden.

Eigentlich eine Pflichtaufgabe

Allerdings: Eigentlich ist die kommunale Wärmeplanung für Städte in Baden-Württemberg mit einer Größe von mehr als 20 000 Einwohnern eine Pflichtaufgabe aus dem neuen Klimaschutzgesetz des Landes, das im Herbst 2020 in Kraft getreten ist. Baden-Württemberg hatte damit als erstes deutsches Bundesland eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung für große Kreisstädte und Stadtkreise eingeführt. Laut eines "Eckpunktepapiers" der grün-schwarzen Landesregierung sollte mit diesem Schritt "eine effiziente, dekarbonisierte und zukunftsfähige Wärmeversorgung" gefördert werden.

Mithilfe der Wärmepläne sollten Kommunen sowohl Strategien entwickeln, um die anfallenden Treibhausgasemissionen im Gebäudebestand zu reduzieren, als auch konkrete Ansätze für eine klimaneutrale Wärmeversorgung aufzeigen. Eine besondere Rolle spielen dabei natürlich der Einsatz von Erneuerbaren Energien sowie die Nutzung von Abwärme in bestehenden oder zu erstellenden Wärmenetzen.

Zahlungen bereits eingegangen

Was sich als Klimaziel das Land auch einiges kosten lässt: Unabhängig von den tatsächlichen Kosten, wird die kommunale Wärmeplanung – so erläutert dazu der Wortlaut der TA-Sitzungsvorlage – vom Land in den Jahren 2020 bis 2023 mit jährlich 12 000 Euro, zu denen noch mal 19 Cent je Einwohner hinzukommen, bezuschusst. Um das Geld zu erhalten, bedurfte es noch nicht mal eines förmlichen Antragsverfahrens und auch keines Verwendungsnachweises. "Die ersten beiden Konnexitätszahlungen sind bereits bei der Stadt Nagold eingegangen", so die Sitzungsvorlage weiter. Woraus sich ein momentanes Guthaben der Stadt von 32 576,79 Euro für die kommunale Wärmeplanung ergebe.

"Völlig unabhängig"

Dass der Auftrag für die kommunale Wärmeplanung am Ende ausgerechnet an die Stadtwerke Tübingen gingen – mit denen zusammen sich die Stadtwerke Nagold bekanntlich um die Neuvergabe der Konzessionsverträge für Strom und Gas in Nagold beworben hatten – war SPD-Fraktionssprecher Daniel Steinrode zumindest eine Nachfrage wert: Die Vergabe der kommunalen Wärmeplanung passiere tatsächlich "völlig unabhängig vom Konzessions-Verfahren?" - Woran der OB keinen Zweifel lassen wollte: "Völlig unabhängig!" Die kommunale Wärmeplanung sei "eine völlig andere Welt", dass es jetzt ausgerechnet die Stadtwerke Tübingen geworden seien als Auftragnehmer habe sich "im Vergabeverfahren so entwickelt". Dabei sei das wichtigste Kriterium "die Kosten" gewesen, so ergänzend Ralf Fuhrländer, Leiter des Nagolder Stadtplanungsamtes.

Von der CO2-Reduzierung verabschieden?

OB Großmann nutzte das Thema und den Tagesordnungspunkt am Ende noch dafür, um auf die jüngsten Verwerfungen in der Energie- und Klimapolitik vor allem durch den Ukraine-Krieg hinzuweisen. Man habe bisher sehr "auf Gas" gesetzt als Energieträger – da werde es sicher zu Veränderungen kommen. Wobei der OB davon ausgeht, dass man sich gesamtgesellschaftlich "von der CO2-Reduzierung" werde erst einmal verabschieden müssen. Gar eine "Rückkehr zur Steinkohle", um künftige Lücken in der Energieversorgung hierzulande zu schließen, halte er, so Großmann, "für möglich".