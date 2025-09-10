OB diskutiert mit Bürgern: Der Schuh drückt die Onstmettinger an unerwarteten Stellen

Er war ein vielversprechender Auftakt zur neuen Reihe „Auf ein Wort mit dem OB“, der Abend mit rund 40 Albstädtern im Gasthaus Linde in Onstmettingen.

„Ich habe mich schon mal meiner Jacke entledigt, denn es könnte etwas heißer werden heute Abend“, meinte Ortsvorsteher Jürgen Kurz zu Beginn der Diskussionsrunde im voll besetzten Gasthaus Linde, die den Auftakt der neuen Reihe „Auf ein Wort mit dem OB“ markierte. Die Aufreger-Themen, die Oberbürgermeister Roland Tralmer erwartet hatte, brachten die Onstmettinger tatsächlich vor – aber der Sturm blieb aus.

Dass Albstadt – anders als früher – nicht nur ein Ausgaben-, sondern aufgrund der Konjunktur auch ein Einnahmenproblem habe, sei der Grund für die Sparzwänge, wobei es Tralmer wichtig ist, „die Stadt nicht kaputt zu sparen“. Folgende Themen brannten den Besuchern unter den Nägeln:

Talgangbahn: Warum über die Reaktivierung kein Bürgervotum entscheide, wollte ein Onstmettinger wissen. Ein solches könne er nicht initiieren, so Tralmer. Er machte deutlich, dass die Talgangbahn wichtig sei für die Kosten-Nutzen-Bewertung der Regionalstadtbahn Neckar-Alb und dass deren Elektrifizierung wichtig sei für Albstadt. Das Land habe ihm bereits signalisiert, dass es bei guter Fahrgast-Frequenz auch für den Halbstundentakt die Betriebskosten übernehme – Erstere sei aber besser, wenn die Strecke zwischen Tübingen und Ebingen bereits elektrifiziert sei. Zudem sei dann ein Interims-Bahnhof in Ebingen unnötig. Aufgabe der Stadt sei es, die Zubringer zur Bahn zu regeln: „Dafür brauchen wir noch etwas Zeit und Fantasie.“

Tourismus: „Warum schöpfen wir den Tourismus so schlecht ab?“ lautete eine Frage, auch die Wanderparkplätze betreffend. Tralmer erklärte, dass das Land den Bau unterstützt habe, die Förderung aber an die Prämisse geknüpft sei, dass Parken für mehrere Jahre kostenlos bleibe. Er habe aber schon mit zwei Büros Gespräche geführt, die Parkraumbewirtschaftung betreiben, was dann möglich sei, sobald der Förderzeitraum ende.

Sicherheit: Die Innenstadt von Ebingen sei „nicht stärker kriminalitätsbelastet als jede andere Stadt dieser Größenordnung“ und „weit weg“ von der Zahl an Delikten, die Kameraüberwachung rechtlich ermögliche, sagte Tralmer mit Blick auf einen jüngst veröffentlichten Zeitungsbericht. Ein Anwohner des Netto-Marktes in Onstmettingen bestätigte: Obwohl er gegen die Ansiedlung des Marktes gewesen sei, fühle er sich nicht bedroht und beobachte keine Delikte in dessen Umfeld.

Kindertagesstätte: Tralmer ließ durchblicken, dass er weiter nach Investoren für ein Gebäude in der Schwabstraße suche, das die Stadt derzeit finanziell nicht stemmen könne. Dass eine zusätzliche Kita nötig sei im drittgrößten Stadtteil, sei unbestritten, zumal Kita-Plätze fehlten. In gut einer Woche, bei der Klausurtagung des Gemeinderats über den Haushalt 2026 sei auch das Thema.

Bauplätze: Seit Albstadt bestehe, gehe in Onstmettingen nichts mehr in Sachen Bauplätzen, monierte ein Zuhörer. Tralmer wies auf die geplante Wohnanlage mit 48 Wohnungen am Tennisplatz hin und antwortete auf den Einwurf, dass Familien keine Wohnungen, sondern ein Einfamilienhaus wollten: „Schon aus Umweltgründen müssen wir Innen- vor Außenentwicklung betreiben“, und auch in Onstmettingen gebe es zahlreiche Baulücken, so genannte Enkelgrundstücke. Mit der Grundsteuer C, die Albstadt 2026 einführen könne, wenn der Gemeinderat es wolle, habe die Stadt ein Instrument, es teurer für Eigentümer zu machen, Baugrundstücke brach liegen zu lassen.

Park: Im nächsten Jahr soll die Umgestaltung kommen, kündigte Tralmer auf Nachfrage an, und Jürgen Kurz wies darauf hin, dass bis Oktober 2026 die Umgestaltung abgeschlossen sein müsse, um die eine Million Euro an Fördermitteln zu bekommen. Für den Bau eines attraktiven Spielplatzes setze der Ortschaftsrat Eigenmittel und Geld aus dem Verkauf des Hasenheimes ein.

Tempolimit: „Tempo 40 überall“ schlug ein Zuhörer vor, was Tralmer für die wichtigen Verkehrsachsen für denkbar hält – anstatt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren wie etwa in Bisingen. Er wies darauf hin, dass der Lärmaktionsplan umgesetzt werden müsse, basierend auf Bestimmungen der Europäischen Union. Oft seien es Lastwagen, die nachts mit Tempo 60 und schneller durch den Ort führen, so ein Anwohner. Sein Appell: bessere Überwachung. Jürgen Kurz betonte, dass der Verkehr am Knotenpunkt Netto-Markt, Schule und Festhalle zunehme. „Deshalb müssen wir uns mit dem Thema Geschwindigkeit noch einmal befassen.“

Schillerschule: Ob die Stadt das Aktionsbündnis zum Erhalt der Schillerschule eingeschüchtert habe, wollte einer wissen. „Ich hatte erwartet, dass die hier massiv auftreten.“ Tralmer ebenfalls, wie er sagte. „Aber die Diskussion ist nicht mehr so heiß wie vor den Sommerferien, weil wir viel miteinander gesprochen haben.“ Von 221 Schillerschülern kämen 43 aus Onstmettingen, aber rund 150 aus Tailfingen. Daher sei eine Verlegung der Werkrealschule ans dortige Schulzentrum Lammerberg denkbar, müsse aber mit einem passenden pädagogischen Konzept einhergehen.

Turnhalle am Lammerberg: Ein Mitglied der BI Schillerschule wies darauf hin, dass am Lammerberg keine Sporthalle stehe und keine geplant sei. „In Onstmettingen haben wir eine und ein Schwimmbad.“ Tralmer betonte: „Sollten die Schillerschüler an den Lammerberg gehen, brauchen wir dort eine Halle.“ Die Sorge einer Zuhörerin, die Onstmettinger Halle könnte dann geschlossen werden, entkräftete der OB: „Wir haben ohnehin zu wenige Hallen.“ Dass sein Amtsvorgänger Klaus Konzelmann eine Online-Petition für eine Sporthalle am Lammerberg unterschrieben und mit den Worten kommentiert habe „Der Neubau eines Schulzentrums ohne Sporthalle ist meines Erachtens gleichzusetzen mit einem Schwimmbadneubau ohne Schwimmbecken“ wunderte Tralmer. Er habe Konzelmann damit konfrontiert und zurückbekommen: „In meiner Amtszeit war immer Geld da.“

Haus der 1000 Waagen: Die Ausstellung in der Riedschule gehöre zur Identität Onstmettingens, das eine Waage im Wappen habe, betonte ein Besucher mit Blick auf die Geplante „Gebäudebestandsoptimierung“, die auch die Riedschule betreffen könnte. „Ja“, bestätigte ihn Tralmer, „aber müssen es unbedingt 1000 Waagen und ein ganzes Haus sein?“ Unbestritten sei, dass das Philipp-Matthäus-Hahn-Museum, nicht angetastet werde. Für die Riedschule werde eine Lösung gesucht.

Als Fazit der lebendigen Diskussion zählte Ortsvorsteher Jürgen Kurz auf, was Onstmettingen in den vergangenen Jahren alles bekommen habe, und erntete Applaus dafür. Tralmer betonte, dass Albstadt nur funktioniere, wenn alle seine Stadtteile funktionierten. „Wir müssen schauen, wo wir etwas verschlanken können, aber Albstadt hat immer ausgezeichnet, dass wir etwas miteinander auf die Beine stellen.“