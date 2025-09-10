OB diskutiert mit Bürgern: Der Schuh drückt die Onstmettinger an unerwarteten Stellen

Er war ein vielversprechender Auftakt zur neuen Reihe „Auf ein Wort mit dem OB“, der Abend mit rund 40 Albstädtern im Gasthaus Linde in Onstmettingen.
„Ich habe mich schon mal meiner Jacke entledigt, denn es könnte etwas heißer werden heute Abend“, meinte Ortsvorsteher Jürgen Kurz zu Beginn der Diskussionsrunde im voll besetzten Gasthaus Linde, die den Auftakt der neuen Reihe „Auf ein Wort mit dem OB“ markierte. Die Aufreger-Themen, die Oberbürgermeister Roland Tralmer erwartet hatte, brachten die Onstmettinger tatsächlich vor – aber der Sturm blieb aus.