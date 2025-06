Remis auf dem Betzenberg Pfosten in der Nachspielzeit – TSG Balingen spielt 1:1 in Kaiserslautern

Der Auftakt in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest hatte es in sich: Dank Joker Halim Eroglu holt die TSG Balingen ein 1:1 – es wäre am Ende sogar mehr möglich gewesen.