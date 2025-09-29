OB besucht Remondis: So könnte Freudenstadt sauberer werden

OB Adrian Sonder und die städtische Wirtschaftsbeauftragte Elke Latscha haben die Firma Remondis besucht. Sie besprachen, wie mehrere Probleme in Freudenstadt gelöst werden könnten.
Oberbürgermeister Adrian Sonder hat die Freudenstädter Niederlassung der Firma Remondis besucht. Zusammen mit der städtischen Wirtschaftsbeauftragten Elke Latscha besichtigte er den Betrieb in der Robert-Bürkle-Straße, um mehr über das Unternehmen zu erfahren und über neue Konzepte zu sprechen. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.