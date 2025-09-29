O’zapft is in Erlaheim: Drei Schläge ins Bierfass – und o’zapft is

Das mittlerweile 17. Oktoberfest ist am Wochenende in Erlaheim über die Bühne gegangen.

Traditionell begann das Fest mit dem Fassanstich am Samstagabend, musikalisch begleitet vom Musikverein Rangendingen. Steffen Walter und Daniel Holderied begrüßten die Gäste in der vollbesetzten Festhalle – und ganz besonders die Musikvereine Rangendingen und den Musikverein Zimmern unter der Burg. Gleich zu Beginn des Abends spielte der MV Rangendingen „Ein Prosit der Gemütlichkeit“. Dementsprechend stieg die Stimmung in der Festhalle. Traditionell folgte dann der Fassanstich – o’ zapft ist.

Einfach Party pur Bürgermeister Oliver Schmid machte sich bereit: Drei Schläge benötigte er, und der Zapfhahn steckte im Fass. Dazu unterhielten die Rangendinger bestens mit passender Musik.

Sitzt! Oliver Schmid beim Fassanstich Foto: Schreiber

Im Abendprogramm ging es dann weiter mit dem Musikverein Zimmern u. d. B. – tolle Musiker, tolle Musikstücke bereicherten das Abendprogramm. Ein weiteres Highlight des Abends war die Partyband Manne & Danne. Party pur.

Am Sonntag ab 11 Uhr wurde weitergefeiert. Der Frühschoppen mit dem Musikverein Sulz am Neckar war an der Reihe. Schon am Sonntagmorgen herrschte super Stimmung. An beiden Tagen konnte man viele Frauen in ihren hübschen Dirndln sehen. Zum Mittagessen gab es traditionelle Spezialitäten. Auch Kaffee und hausgemachte Kuchen wurden angeboten.

Foto: Schreiber

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt der Jugendkapelle aus Geislingen, Binsdorf und Erlaheim. Die Musikerinnen und Musiker spielten einfach spitze. Des weiteren konnte man aus der Festküche bayerische Schmankerl genießen.

Zum Abschluss des Oktoberfests spielte noch die Engstlatter Besenmusik fetzige Musikstücke. Das traditionelle und tolle Oktoberfest endete am späten Sonntagabend.