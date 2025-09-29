O’zapft is in Erlaheim: Drei Schläge ins Bierfass – und o’zapft is

Das mittlerweile 17. Oktoberfest ist am Wochenende in Erlaheim über die Bühne gegangen.
Traditionell begann das Fest mit dem Fassanstich am Samstagabend, musikalisch begleitet vom Musikverein Rangendingen. Steffen Walter und Daniel Holderied begrüßten die Gäste in der vollbesetzten Festhalle – und ganz besonders die Musikvereine Rangendingen und den Musikverein Zimmern unter der Burg. Gleich zu Beginn des Abends spielte der MV Rangendingen „Ein Prosit der Gemütlichkeit“. Dementsprechend stieg die Stimmung in der Festhalle. Traditionell folgte dann der Fassanstich – o’ zapft ist.