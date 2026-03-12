Nutzfahrzeughersteller: So viel hat Daimler-Truck-Chefin Karin Radström 2025 verdient

Der Gewinneinbruch bei Daimler Truck 2025 spiegelt sich nicht direkt in der Vergütung von Konzernchefin Karin Radström wider. Ihr Verdienst ist gestiegen.
Während der Gewinn beim Lkw-Hersteller Daimler-Truck 2025 um 34 Prozent eingebrochen ist und sich das Konzernergebnis von 3,1 Milliarden Euro auf zwei Milliarden Euro verringert hat, ist es für Daimler-Truck-Chefin Karin Radström persönlich nicht so schlecht gelaufen. Ihre Gesamtvergütung beträgt für das vergangene Jahr nämlich 3,2 Millionen Euro. 2024 verdiente sie noch 2,85 Millionen Euro.