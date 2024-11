Ballett bringt in Weihnachtsstimmung

„Nussknacker“ in Villingen

1 Ines Schneider und Ariane Bartholme mit ihren Tanzschülern bei einer Probe für das Stück „Nussknacker“. Foto: Alina Kunz

Hier erwachen Spielzeugsoldaten, Schneeflocken und Nussknacker zum Leben: Die Ballettschule Ines Schneider präsentiert ihre Version des weltberühmten Ballettstückes und lässt die Weihnachtsvorfreude steigen.









Am Wochenende 16. und 17. November ist es soweit: 180 Schüler und Schülerinnen der Ballettschule Ines Schneider aus der Villinger Brunnenstraße begeben sich auf die große Bühne des Theaters am Ring in Villingen, um ihre Version des bekannten Ballett-Klassikers „Der Nussknacker“ aufzuführen.