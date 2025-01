Nusplinger Narrenfenster: Sogar in Nürnberg kennt man Nusplingen

Sogar in Nürnberg kennt man Nusplingen

1 Paul Weiger (Mitte) und seine Freunde Leo und Lea haben viele Stunden am „Nusplinger Fasnetsfenster“ gearbeitet. Foto: Katja Weiger-Schick

Mittlerweile ist es im Bäratal eine kleine Institution: das „Nusplinger Narrenfenster“, das auch in diesem Jahr wieder im Ortskern die Blicke auf sich zieht. Geöffnet wird es diesmal am Montag, 6. Januar, dem Dreikönigstag, um 11 Uhr.









Während der Corona-Pandemie waren Ideen gefragt – auch bei heimischen Narrenzünften, auch in Nusplingen. Der kleine Westerbergteufel Paul Weiger litt damals höllische Entzugsqualen, weil er ohne die Narretei der Zunft Tannenburg nicht auskommen konnte und wollte. Die schönen Häser durfte nicht einfach in der Truhe bleiben, und so gab er die Devise aus: „Der Narr verstummt nicht. Er ist nur leise.“