Nusplinger Kämmerer legt düstere Zahlen vor: Gemeinde bangt um laufenden Betrieb

1 Kämmerer Thomas Kech Foto: Karina Eyrich

Nusplingens Kämmerer Thomas Kech hat in seinem kurzen Finanz-Zwischenbericht im Gemeinderat dürste Zahlen vorgestellt.









Link kopiert



Einen kurzen Zwischenbericht über die Finanzen der Gemeinde für das laufende Jahr hat Kämmerer Thomas Kech in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt. Im wesentlichen verlaufe der Haushaltsvollzug wie geplant. Allerdings gebe es bei den Großinvestitionen zum Teil Diskrepanzen bis hin zur Rechnungsstellung. „Die Frage ist hier immer: Wann wird die Rechnung gestellt und wann fließt die Summe tatsächlich ab?“, erklärte er. So sei es schwierig, einen Schlussstrich unter die Maßnahmen ziehen zu können. „Man schleppt es immer ein bisschen mit“, so der Kämmerer anschaulich.