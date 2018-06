Nusplingen Weltmeisterschaft steht vor der Tür

Dass bei so einem Festwochenende viel Arbeit anfällt, versteht sich von selbst. "Alle Aktiven sind quasi komplett von Mittwoch bis Montag eingespannt", sagt Marcel Weber. Zudem kommen viele passive Mitglieder des Fanfarenzugs sowie Personal von anderen Nusplinger Vereinen, die ihre Hilfe zugesagt haben. "Die Dorfgemeinschaft bei uns ist vorbildlich, und der Zusammenhalt der Vereine ist vermutlich einmalig", sagt Willi Schreiber, der neben seiner Funktion als Vorsitzender auch Stellvertreter des Bürgermeisters ist.

Bereits am Mittwochnachmittag vor dem Festwochenende wird die Tribüne auf dem Gummiplatz aufgebaut. "Da schaffen wir eine echte Arena", freute sich ein aktives Mitglied. Am Donnerstagmorgen wird dann der "Heira-Platz" komplett überdacht, sodass die Besucher das Flair des Marktplatzes unabhängig vom Wetter genießen können. Für diese Arbeiten sind die Nusplinger auf jede helfende Hand angewiesen. Parallel dazu müssen Trommler und Fanfarenspieler sowie die Fahnenschwinger derzeit ein großes Probenpensum erfüllen. "Wir wollen uns vor unserem Heimpublikum natürlich auch von unserer besten Seite präsentieren", sagt Schreiber.

Drei junge Nusplinger Weltmeister halten noch immer den Weltrekord

Neben dem Tattooprogramm am Samstagabend, tritt der Fanfarenzug Nusplingen am Sonntag bei der Marschwertung als Titelverteidiger in der höchsten Wertungsklasse an und will diesen Titel verteidigen – wenngleich die Prioritäten in diesem Jahr anderes verteilt sind. Auch die Fahnenschwingergruppe der Heuberger trainiert seit Wochen intensiv in der Hoffnung auf eine Medaillen. Eine Wiederholung des sensationellen Abschneidens bei der WM 2017, bei der die Nusplinger Jugendfahnenwerfer drei WM-Titel geholt und einen neuen Weltrekord aufgestellt hatten, der noch gültig ist, scheint indessen nahezu ausgeschlossen zu sein.

Doch auch nach dem Großereignis wird es den Nusplinger Landsknechten im Jahresverlauf nicht langweilig werden, denn es stehen bis zum Jahresende noch zahlreiche Höhepunkte auf dem Programm. So werden die Heuberger Naturtonmusiker Anfang August das Deutschland-Tattoo auf Schloss Kaltenberg mit ihrer Show vor mehr als 10 000 Zuschauern eröffnen. Im Herbst stehen dann noch die Teilnahme am Jubiläumsumzug des Cannstatter Volksfestes sowie am Deutschen Weinlesefest in Neustadt/Weinstraße an.